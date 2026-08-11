'심판 성 접대 이슈'에 입 연 박지성 위원장 "혁신위에서 다룰 상황은 아니지만, 어떻게 다시 신뢰 회복할지 고민해야"[현장 인터뷰]

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[종로=스포츠조선 박찬준 기자]"혁신위에서 다룰 상황은 아니지만, 어떻게 다시 신뢰 회복할지 고민해야."

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박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장의 안타까움이었다. 혁신위는 11일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 K-축구 혁신위원회 6차 회의 후 '7차 회의는 축구 경기인과 팬분들이 직접 참여할 수 있는 열린 경청회로 진행한다'고 발표했다. 혁신위는 그간 위원들의 회의를 통해 이루어졌다. 경청회는 19일 오후 2시 천안에 있는 KFA 스타디움 대강당에서 진행할 예정이다. 혁신위는 '유소년 선수 육성방안을 중심으로 현장의 다양한 의견을 듣겠다'고 했다. 일단 이날 회의에서는 '유소년 육성 시스템은 성장을 최우선 가치로 두고 기후변화 등 글로벌 스포츠 환경을 고려해, 팀, 대회, 리그 체계를 보완하고 인프라를 확충하기로 했다'고 전했다.

모든 위원들이 참석한 이번 6차 회의에서는 대한축구협회(KFA) 회장 선거가 투명하고 민주적으로 진행될 수 있도록 하기 위한 후속 조치들을 논의했다. 혁신위는 지난 회의에서 2만여 명으로 선거인단 확대를 권고했다. 혁신위는 'KFA는 권고안에 기반해 조속히 정관 개정 등 후속절차를 밟아 선거를 실시하기로 했다. 체육회와 정부는 행정·재정 사항을 적극 뒷받침하기로 했다'고 전했다.

박지성 공동위원장은 회의 후 브리핑에서 "KFA가 가장 먼저 바뀐 규정 속 선거를 치르는 체육단체가 됐다. KFA가 이사회나 대의원 총회를 통해 정관을 바꿔야 하기에 아직 시간이 있다. 최대한 차질 없이 준비할 계획"이라며 "올해는 넘기지 않는 선에서 선거가 치러질 것"이라고 했다. 키오스크 등을 활용한 전자 투표에 대해서도 열린 자세를 보였다. 박 위원장은 "지금까지 한 선거 방식으로는 불가능하다. 전자 투표든 온라인 투표든 실무진 회의를 통해 가장 좋은 방법을 결정할 것"이라고 했다.

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최근 KFA는 9~11월 A매치를 이끌 임시 감독 선임 작업에 돌입했다. 박 위원장은 "당장 이번 감독에 대해서는 이야기할 수 없지만, 향후 좋은 감독을 데려오기 위해 어떤 방법이 좋을지 권고할 생각"이라고 했다. 이날 혁신위는 '국가대표 감독 선발 시스템의 투명성과 전문성을 높이기 위한 혁신이 필요하다는데 공감했고, 다양한 방안에 대해 현장의 의견을 듣고 검토하기로 했다'고 전했다.

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박 위원장은 마지막으로 최근 한국축구를 강타한 외국 심판 성접대 이슈에 대해 "혁신위에서 다룰 문제는 아니다. 안좋은 상황은 분명하다. 어떻게 다시 신뢰를 회복할지 고민해야 할 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com