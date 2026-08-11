"천만다행!" 이강인 '독박축구' 위기 넘기나…'FC바르셀로나 이적설' 훌리안 알바레즈, 개인 훈련 '문제 되는 것 아니다'

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'이적설의 중심' 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)가 새 시즌 준비에 집중하고 있다.

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스페인 언론 '마르카'는 11일(이하 한국시각) '알바레즈가 다른 선수들과 마찬가지로 단계적인 훈련 복귀를 이어가고 있다. 그는 이미 훈련장에 복귀했다. 코치와 함께 개인 훈련을 했다. 볼 훈련으로 시작해 웨이트 트레이닝으로 마무리했다. 개인 훈련은 오전 11시 30분 이후에 시작됐다. 이는 다른 월드컵 대표팀 선수들이 오전 훈련을 마친 직후였다. 대표팀 일정으로 비시즌 훈련 시간이 줄어든 선수들이 훈련에 점진적으로 적응할 수 있도록 코칭스태프가 흔히 사용하는 방식이다. 이는 특별한 상황이나 문제가 되는 것은 아니다'고 보도했다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다. 알바레즈는 최근 이적설의 중심에 놓였다. FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 구단은 알바레즈 잔류에 힘을 쏟고 있다. 앞서 디에고 시메오네 감독은 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 말했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

알바레즈는 2026년 북중미월드컵 휴식을 마치고 팀 훈련에 복귀했다. '마르카'는 '알바레즈는 오후엔 다른 선수들과 함께 훈련에 참여할 예정이다. 그는 구단 코칭스태프가 정한대로 아무 문제 없이 참여할 예정이다. 알바레즈의 복귀 과정은 코칭스태프가 월드컵에 참가했던 선수들의 훈련량을 개별적으로 조정하고, 대회의 강도를 평가하는 더 큰 계획의 일환이다. 일부 선수는 뒤늦게 메디컬 테스트를 받았다'고 덧붙였다.

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한편, 아시아 투어를 마친 아틀레티코 마드리드 선수단은 마드리드 복귀를 알렸다. '새 얼굴' 이강인도 처음으로 마하다온다 훈련장을 찾았다. 아틀레티코 마드리드는 15일 마르세유(프랑스)와 비시즌 친선경기를 치르고, 20일 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에 나선다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com