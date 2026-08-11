[현장리뷰] K리그 자존심 지키지 못했다...강원, ACLE 진출 좌절→ACL2로 '감바에 0-1 석패'

한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 아시아 최고 대회 문턱에서 좌절했다.

Advertisement

강원은 11일 오후 7시30분 강릉하이원아레나에서 열린 감바 오사카(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프(PO) 경기에서 연장 접전 끝에 0대1로 패배했다. 아쉬운 패배로 강원은 ACL2에서 도전을 이어가게 됐다.

단판 승부로 갈리는 두 팀의 운명. 승자는 아시아 최고 대회인 ACLE로, 패자는 그 아래인 ACL2로 향하는 상황. 운명의 갈림길에서 경기장 열기는 한여름 무더위보다 뜨거웠다. 500명이 넘는 감바 팬들이 킥오프 1시간 전부터 응원전을 시작하자 강원 팬들도 가만히 있지 않았다. '미니 한일전'답게 자존심이 걸린 만큼 태극기까지 흔들며 강원의 홈 경기장임을 확인해줬다.

날씨도 강원의 편이었다. 이번 시즌 '미친 압박' 축구를 선보이는 강원은 최근 작열하는 더위 속 경기력이 흔들리고 있었다. 직전 3경기에서 1무2패로 무승, 체력적인 한계로 인해 강원다운 모습이 흐려지고 있었다. 다행히 지난 1일 치른 부천FC전(0대3패) 후 일주일 넘도록 휴식을 취해 컨디션을 회복했다. 선선한 바람 속 강원다운 압박 축구가 감바를 상대로 계획대로 구현되는지가 중요했다.

Advertisement

초반은 탐색전이었다. 강원은 평소보다는 무게 중심을 뒤에 두고 때를 기다렸다. 역습으로 재미를 보기 시작한 강원이었다. 전반 19분 이유현의 패스를 받은 최병찬의 과감한 슈팅은 옆그물로 향했다. 강원이 조금씩 골에 근접해갔다. 전반 24분 김대원의 프리킥이 위협적으로 전달됐지만 강투지의 슈팅이 정확하지 않았다.

Advertisement

강원의 역습이 위협적으로 전개되자 감바는 거칠게 달려들었다. 감바도 첫 기회를 잡았다. 전반 36분 강투지의 패스미스로 인해 기회를 허용했다. 야마시타 료야가 날린 슈팅은 박청효 정면이었다. 전반전은 팽팽하게 마무리됐다.

경기력이 기대 이하였던 감바가 먼저 교체를 단행했지만 강원이 후반 초반 분위기를 완전히 가져갔다. 후반 5분 침투하는 김대원에게 정확한 패스가 들어갔다. 고영준에게 김대원의 킬러 패스가 향했지만 슈팅이 골대 위로 향했다. 강릉하이원아레나에 탄식이 가득했다.

Advertisement

강원이 더 완벽한 찬스를 연이어 놓쳤다. 후반 10분 강투지가 강준혁에게 로빙 패스를 보냈다. 강준혁이 일대일 찬스에서 골키퍼 키를 넘겼지만 골대를 스쳐 지나갔다. 후반 17분 아름답게 전개된 강원의 공격이 김대원에게 제대로 걸렸지만 감바 육탄 수비에 막혔다.

Advertisement

해결사가 필요했던 정경호 강원 감독은 후반 23분 최병찬 대신 김건희를 넣었다. 후반 35분에는 제시 대신 '슈퍼 조커' 아부달라까지 투입했다. 한 골 싸움이 됐다. 박청효가 강원을 구해냈다. 후반 40분 중앙이 뚫리며 우에나카 아사히가 강력한 슈팅을 시도했지만 박청효가 막아냈다. 슈팅이 강해 제대로 쳐내지 못했지만 중심이 무너진 상태에서도 2차 슈팅까지 몸으로 쳐냈다. 90분 동안 서로 무득점, 경기는 연장으로 향했다.

연장에서는 감바가 힘을 내기 시작했다. 강원이 결국 무너지고 말았다. 연장 전반 13분 감바가 오른쪽을 공략했다. 야마시타가 오른쪽에서 크로스를 올렸고, 나와타 가쿠가 밀어 넣었다. 강원은 남은 시간 동안 반격하지 못했다. 감바의 승리로 끝났다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com