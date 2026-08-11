[현장인터뷰] 토모카즈 감바 감독, 강원 칭찬 "ACL2 파이널 스테이지 수준과 비슷해"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]묘진 토모카즈 감바 오사카 감독은 강원FC의 수준을 굉장히 높이 평가했다.

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강원은 11일 오후 7시30분 강릉하이원아레나에서 열린 감바 오사카(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프(PO) 경기에서 연장 접전 끝에 0대1로 패배했다. 아쉬운 패배로 강원은 ACL2에서 도전을 이어가게 됐다.

승부는 한 끗 차이였다. 90분 동안 팽팽하게 싸운 두 팀은 무득점 속 연장전으로 향했다. 연장전에서 감바의 집중력이 조금 더 좋았다. 연장 전반 13분 감바가 오른쪽을 공략했다. 야마시타 로야가 오른쪽에서 크로스를 올렸고, 나와타 가쿠가 밀어 넣었다. 강원은 반격했지만 체력이 남아있지 않았다.

토모카즈 감독은 경기 후 "강원전은 어려웠다. 강팀이라고 느꼈따. 절대 쉽지 않은 상대였다. 모든 선수들이 끝까지 뛰어줘 0대1로 이겼다. ACLE에 진출한 건 큰 성과"라며 소감을 전했다.

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연장전 진행이 매끄럽지 않았다. 경기가 연장전으로 진행되면서 교체 인원 수가 늘어났지만 대기심이 규칙을 제대로 인지하지 못했다. 연장 시작과 함께 선수를 교체하려던 강원의 계획은 연장 전반 종료 직전에야 이뤄졌다.

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이에 대해 토모카즈 감독은 "연장전에 들어가지 전에 심판과 어떤 이슈가 있었는지는 모르겠다. 지친 선수들을 교체해주고, 에너지가 있는 선수들을 넣겠다는 계획이었다. 하지만 선수들이 좋아 보여서 서둘러서 교체하지 않았다. 강원이 그런 면에서는 쫓기는 것 같았다"고 했다.

감바의 첫 골 이후 어떤 주문을 했는지 묻자 "감바가 첫 골을 넣은 이후에 강원에 큰 선수가 들어가 롱볼 위주로 플레이했다. 대비하고자 추가 선수를 투입했다. 너무 수비만 하는 게 아니라 두 번째 골을 넣으라고 선수들에게 주문했다"고 설명했다.

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토모카즈 감독은 강원의 수준을 굉장히 높게 평가?다. 그는 "오늘 경기는 굉장히 어려웠다. 지난 시즌 ACL2에서 대결했던 팀과 비교하자면, 파이널 스테이지를 1월부터 시작했다. 그들과 강원을 비교하면 차이가 크지 않다. 레벨이 비슷하다"고 말했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com