[현장인터뷰] 이게 아시아 최고 대회라고? 막장 경기 운영...정경호 감독 분노 "교체 1명만 된다더니 갑자기 3명 된다더라"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 대회 경기 운영에 큰 아쉬움을 드러냈다.

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강원은 11일 오후 7시30분 강릉하이원아레나에서 열린 감바 오사카(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프(PO) 경기에서 연장 접전 끝에 0대1로 패배했다. 아쉬운 패배로 강원은 ACL2에서 도전을 이어가게 됐다.

강원 입장에서는 아쉬울 수밖에 없는 경기였다. 지난 시즌 ACL2 우승팀인 감바보다 더 좋은 경기를 펼쳤다. 여러 차례 결정적인 찬스를 만들었지만 골 결정력이 따르지 않았다. 연장 전반 13분 나와타 카쿠에 실점하면서 끌려갔고, 더 이상 반격할 힘은 남아있지 않았다.

경기 후 정 감독은 "많은 팬들이 와주셔 끝까지 응원해주셨다. 선수들도 120분 최선을 다하면서 부끄럽지 않은 경기였다. 모든 선수들이 이기기 위해 경쟁했다. 에너지를 쏟아부었다. 결과는 아쉽다. 결과 과정에서 매끄럽지 못했던 부분들이 감독으로서 이해하기 어려운 점이 있다. 이 또한 극복했어야 했다. ACLE이라는 큰 대회에서 소통의 문제인지 모르겠지만 큰 대회인데도 아쉬움이 남는다. 선수들과 잘 추스리겠다. ACL2에 맞는 준비를 하겠다"고 했다.

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정 감독이 말한 매끄럽지 않은 부분이란 연장 전반 시작전 교체 상황이었다. 경기가 연장전으로 진행되면서 교체 인원 수가 늘어났지만 대기심이 규칙을 제대로 인지하지 못했다. 강원은 2명을 교체하려고 했지만 대기심은 1명만 가능하다고 이야기했다. 대기심의 잘못된 판단이었다. 연장 시작과 함께 선수를 교체하려던 강원의 계획은 연장 전반 종료 직전에야 이뤄졌지만 이마저도 원할하지 않았다.

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정 감독은 "교체 규정에 숙지하고 경기를 나왔다. 90분 동안 3명을 교체했다. 연장에 가면 교체 기회가 더 생기고, 안 쓴 교체 카드를 같이 쓸 수 있는 것으로 안다. 강준혁과 고영준이 지쳐보여서 이지호와 김도현 교체를 준비했다. 그런데 교체가 안된다고 들었다. 왜 안됐는지는 모르겠다. 1명밖에 안된다고 했다. 여러 복잡한 상황이라 뒤에 상황을 보고 결정하려고 했다. 1명을 교체하려고 했는데 갑자기 3명이 가능하다고 했다. 교체 과정에서 소통의 문제인지 어떤 문제인지 정확히 모르겠다. 명확한 건 2명의 교체를 원했는데 안됐다고 했다. 다시 교체를 하자고 할 때는 3명이 가능하다고 했다. 어떤 게 규칙인지 저도 헷갈리더라. 그런 상황에서 실점해서 더 아쉽다. 감독으로서 힘이 많이 떨어지는 연장전이었다"고 당시 상황을 고스란히 전했다.

이어 "선수들이 낙심이 클 것이다. 결과를 잘 받아들이지 못하는 선수들도 보인다. 스태프들도 그렇다. 1경기를 위해서 많은 노력을 하고, 고생하고, 준비했는데 이 결과는 받아들이기 힘든 결과다. 하지만 되돌릴 수는 없어서 울산 원정 경기가 있다. 심리적 회복이 중요하다"고 했다.

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그래도 강원은 충분한 경쟁력을 보여줬다. 결과는 아쉽지만 내용은 긍정적이었다. 정 감독도 "수확이라면 우리가 감바라는 전통 있는 팀을 상대로 대등한 경기를 했다는 것이다. 대등한 템포로 경기를 했다. ACL2 우승팀을 상대로 경기를 잘했다. 강원이 많이 발전했다는 증거다. 선수들이 대견하다. 이 경기를 교훈 삼아서 더 좋은 플레이를 하도록 준비하겠다"고 마무리했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com