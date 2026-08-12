손흥민 초대형 악재 터졌다! "네이마르 MLS로 이동"…하필 경쟁팀서 '전설의 MSN 라인' 구축 유력

왼쪽부터 루이스 수아레스, 네이마르 주니오르, 리오넬 메시. 사진=수드애널리틱스

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[스포츠조선 강우진 기자]LAFC의 손흥민에게는 악재다. 그의 MLS컵 우승 라이벌인 리오넬 메시의 인터 마이애미가 선수 보강에 나선다. 대상은 브라질 축구 레전드로 불리는 네이마르 주니오르다.

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영국 더선은 11일(한국시각) '데이비드 베컴은 네이마르를 인터 마이애미로 데려와 축구 역사에 남을 재결합을 성사시킬 수 있다'고 보도했다.

네이마르는 과거 바르셀로나에서 메시, 루이스 수아레스와 함께 뛰었다. 'MSN 라인'으로 불렸던 이들은 한 시대를 호령했다고 봐도 무방하다. 데이비드 베컴이 이끄는 인터 마이애미가 겨울 이적시장에서 MSN을 다시 결성한다면 MLS 최고의 팀으로 군림할 가능성이 크다.

앞서 브라질의 전 미드필더 펠리페 멜루는 네이마르가 산투스와의 계약이 만료되면 인터 마이애미로 이적할 것이라고 주장했다.

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멜루는 "네이마르가 인터 마이애미에서 뛰게 될 것이라는 소식을 들었다"며 "1월부터 네이마르가 인터 마이애미로 이동한다는 것이다"고 말했다.

EPA연합뉴스

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네이마르의 거취는 현재 세계 축구계에서 가장 뜨거운 관심사 가운데 하나다. 네이마르와 산투스의 계약은 오는 2026년 12월 31일 만료될 예정이다. 네이마르는 튀르키예 쉬페르리그 명문 갈라타사라이 이적설이 제기돼 왔지만, 멜루의 발언으로 MLS행에 불이 붙었다.

메시, 네이마르, 수아레스는 지난 2014년부터 2017년까지 바르셀로나에서 역사에 남을 공격진을 구성했다. 화려한 개인기와 스피드, 완벽한 골 결정력을 앞세운 조합이다. 이들은 바르셀로나에서 UEFA 챔피언스리그, 스페인 라리가 2회, 클럽월드컵 등을 포함해 총 9개의 트로피를 들어 올렸다. 세 선수가 함께한 첫 시즌에는 루이스 엔리케 감독 아래에서 역사적인 트레블을 달성했다. 모든 대회를 통틀어 무려 122골을 합작했다. 메시가 58골로 가장 많은 득점을 기록했고, 네이마르가 39골, 수아레스가 25골을 보탰다.

손흥민. AFP연합뉴스

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네이마르의 합류는 MLS와 인터 마이애미에 엄청난 상업적 효과도 가져올 수 있다. 메시와 수아레스가 이미 한 팀에 있고, 네이마르가 자유계약선수로 영입될 가능성이 있는 만큼 MSN이 다시 함께하는 꿈은 더 이상 불가능한 이야기가 아니다. 네이마르의 합류가 사실이라면 지난 시즌 MLS 우승컵을 들었던 인터 마이애미가 계속해서 정상에 군림할 것으로 보인다. 이번 시즌에도 인터 마이애미는 강력한 우승후보다. 네이마르가 합류한다면 내년에는 명실상부 MLS 최고의 팀으로 우뚝설 수 있다. 그만큼 손흥민이 뛰는 LAFC의 우승 확률도 낮아진다는 이야기다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com