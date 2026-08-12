"매 경기가 결승전 같다" 최대 4팀 승격, K리그2 '역대급' 순위 경쟁 불붙었다

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]"매 경기가 결승전 같다."

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K리그2(2부) 역대급 순위 경쟁이 펼쳐지고 있다. 1위 수원 삼성(승점 40)부터 6위 화성FC(승점 35)까지 최상위권 순위 경쟁이 제대로 불붙었다. 3위 수원FC(39골)와 4위 부산 아이파크(37골)는 나란히 승점 36점을 쌓았다. 단 2골 차이로 순위가 갈렸다. 5위 대구FC(39골)와 6위 화성FC(34골)도 승점 35점으로 동일하다. 득점으로 순위가 달라졌다.

올 시즌 K리그2 순위 경쟁이 유독 치열한 이유가 있다. 승격의 문이 넓어졌기 때문이다. 2027년엔 K리그1 팀이 확대된다. 현재 K리그1 팀인 김천 상무가 연고 협약 만료에 따라 2부로 자동 강등될 예정이다. 2부에서 최대 4개 팀이 승격 기회를 얻을 수 있다. 다만, 자동 강등되는 김천의 성적이 변수다. 김천이 K리그1 최하위로 2026년을 마치면 김천만 강등되고 추가 강등팀은 없다. 이 경우 2부에서는 1·2위 팀이 자동 승격한다. 3∼6위 팀은 4강 플레이오프(PO)를 거쳐 최종 승리 팀이 승격한다. 이 경우 승강 PO는 치르지 않는다. 김천이 K리그1 최하위가 아닌 경우, 김천은 강등되고 K리그1 최하위 팀은 승강 PO로 밀리게 된다. 2부에서는 1·2위 팀이 자동 승격한다. 3∼6위 팀은 4강 PO를 치러 최종 승리한 팀이 승격한다. 이때 '승격 결정전'에서 진 팀이 K리그1 최하위 팀과 승강 PO를 치르게 된다.

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A구단 관계자는 "K리그1 무대로 올라갈 수 있는 기회가 넓어졌다. 올해가 아니면 K리그1 승격이 쉽지 않다는 생각이 있다. 한 경기에 따라 순위 변동이 크기 때문에 매 경기 최종전처럼 치른다"고 말했다. 또 다른 관계자도 "승격 티켓이 늘어나면서 '할 수 있어'라는 인식이 퍼졌다. 올 시즌 초 이적 시장만 봐도 알 수 있다. 투자가 늘고 보강이 많아졌다"고 설명했다.

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B구단 관계자는 "올해는 지난해보다 경기수가 줄었다. 두 개 라운드로빈만 돌기 때문에 매 경기 치열해진다. 특히 상위 6~7개 팀이 상향평준화 돼 순위 경쟁이 매우 치열하다. K리그1에 있던 팀들, 2부에서 승강 PO에 꾸준히 올라갔던 팀들이 많아지면서 노하우도 생긴 것 같다. 그래서 더 치열해지는 것 같다"고 했다.

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올 여름을 강타한 '폭염'도 상황을 악화시켰단 분석이다. C구단 관계자는 "무더위에 경기력이 떨어진 측면이 있다. 하위권 팀이 상위권 팀을 상대로 세트피스 한 방에 승리를 챙기기도 한다. 한 번씩 이변 아닌 이변이 발생하면서 순위 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com