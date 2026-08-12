[오피셜]"무시알라 갈라타사라이 이적" 충격 결말! 오보 쓴 기자 체포 엔딩…구단까지 반박 "유포된 사실과 다르다"

사진=아타케 푸톨레로

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[스포츠조선 강우진 기자]자말 무시알라 관련 이적 오보가 최악의 결과로 이어졌다. 이 내용을 다룬 튀르키예 기자는 체포됐다.

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독일 빌트는 11일(한국시각) '잘못된 보도가 심각한 결과로 이어졌다'며 '튀르키예의 부르한 잔 테르지 기자가 바키르쾨이 검찰청의 지시에 따라 체포된 것으로 알려졌다'고 보도했다.

잔 테르지 기자는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨의 스타 자말 무시알라(23)가 튀르키예 쉬페르리그 갈라타사라이로 이적할 것이라는 근거 없는 추측을 퍼뜨려 논란이 됐다. 수사당국은 대중에게 오해를 불러일으키는 정보를 공개적으로 유포한 혐의를 적용해 그를 체포했다.

로이터연합뉴스

잔 테르지는 수년간 갈라타사라이를 취재해왔다. 현지 언론 보도에 따르면 잔 테르지는 추가 조사를 위해 이스탄불 경찰청으로 이송된 것으로 알려졌다. 조사가 끝나면 그는 사법 당국에 넘겨질 예정이다.

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앞서 지난 7월 말에도 갈라타사라이는 무시알라를 둘러싼 보도가 계속되자 결국 공식 입장을 내놓았다.

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구단은 "최근 우리 구단과 관련해 의도적으로 유포되고 있는 사실과 다른 보도들로 인해 대중에게 이를 알릴 필요가 있다고 판단했다"며 "프로 축구선수 자말 무시알라가 갈라타사라이로 이적할 것이라는 주장은 사실이 아니다"고 밝혔다.

AFP연합뉴스

무시알라와 뮌헨은 결별을 계획하고 있지 않은 것으로 알려졌다. 무시알라와 뮌헨의 계약은 오는 2030년까지 남아 있다. 올여름 결별을 계획하기에는 너무 이른감이 있다. 무엇보다 무시알라는 회복에 집중하고 있기에 이적을 신경쓸 상황이 아니다.

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2026 FIFA 북중미 월드컵에서 독일 대표팀이 실망스러운 결과를 낸 후 무시알라는 수술을 받았다. 독일은 32강전에서 파라과이에게 승부차기 끝에 탈락하고 말았다. 팀 동료들이 아시아 투어를 진행하는 동안 무시알라는 뮌헨의 훈련장에서 재활 훈련을 진행했다. 신입생 이스마엘 사이바리를 비롯해 재활 중인 세르주 그나브리, 레나르트 카를, 알폰소 데이비스 등이 무시알라의 훈련 메이트였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com