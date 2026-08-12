입이 '떡' 벌어지는 이강인 후광 효과→'유니폼 완판' 붙박이 주전 확정…"아시아서 AT 마드리드 존재감 바꿔놔"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 필 포든과 인사를 나누고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인은 다음 시즌 어떤 위기가 오더라도 주전 자리를 지켜낼 것으로 보인다. 그만큼 그의 마케팅적 영향력이 아틀레티코 마드리드의 판단력을 흐리게하고 있다.

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스페인 '에스토에스아틀레티'는 11일(한국시각) '서울에서 열린 아틀레티코와 맨체스터 시티의 친선경기를 앞두고 공개된 사진에서 한국팬들의 아틀레티코 유니폼 물결이 포착됐다'며 '이는 이강인이 만들어낸 영향력을 다시 한번 확인시켜줬다'고 보도했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

지난 9일 서울월드컵경기장에서 열린 아틀레티코와 맨시티의 친선경기를 앞두고 경기장 주변 거리와 인근은 한국에서 지금까지 본 적 없던 아틀레티코 유니폼의 물결로 가득 찼다. 수천 명의 한국 팬들이 가슴에 아틀레티코 엠블럼을 달고 경기장을 찾았다. 사실상 대부분의 팬들은 등 뒤에 등번호 7번과 이강인이 마킹된 유니폼을 입고 있었다.

매체는 '그 붉고 하얀 유니폼 물결의 중심에 있었던 인물은 단연 이강인이었다'며 '아틀레티코가 영입한 이강인은 불과 몇 주 만에 아시아 전역에서 아틀레티코의 존재감을 완전히 바꿔놓았다'고 주장했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 그라운드로 나와 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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아틀레티코는 이번 아시아 투어를 위해 약 1만장의 유니폼을 한국으로 가져왔다. 그리고 경기 시작 전 사실상 대부분이 판매됐다. 구단 온라인 스토어에서는 이강인의 영입이 공식 발표되기도 전에 이강인 유니폼이 매진됐다. 아틀레티코 구단 내부에서는 이강인의 유니폼 판매량이 앙투안 그리즈만이 팀을 떠났던 시즌의 판매량보다 5배에 달할 것으로 전망하고 있다.

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물론 이강인은 실력적으로도 아틀레티코의 주전 자리를 차지할 수 있는 선수지만, 이 마케팅적 후광효과를 무시할 수는 없을 것으로 보인다. 이강인이 부진하더라도 아틀레티코는 아시아 시장 확대를 위해 그에게 충분한 출전 기회를 제공할 가능성이 크다. 4000만유로(약 650억원)에 데려온 이강인은 이미 이적료 이상의 가치를 구단에 선물했다. 구단 내 영향력은 향후 더욱 커질 것으로 예상된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com