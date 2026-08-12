'기적의 아이콘' 바디 EPL 복귀 현실화! 웨스트햄 영입 명단 포함…FA 영입 장점→승격 위한 '우승 DNA' 가동

제이미 바디. 사진=풋볼 페이스풀

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 전설 제이미 바디(39)가 프리미어리그 무대로 돌아올 수 있을까. 웨스트햄 유나이티드가 그의 영입을 노린다. 웨스트햄은 현재 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 소속이다.

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스페인 피차헤스는 11일(한국시각) '바디는 이탈리아에서의 생활을 마무리하고 잉글랜드 복귀를 꾸준히 원해왔다'며 '그는 웨스트햄과 계약을 앞두고 있다'고 보도했다.

바디는 이적시장 마감 전 공격진을 보강하려는 웨스트햄의 영입 명단에 이름을 올린 것으로 알려졌다. 이탈리아의 크레모네세에서 뛰었던 바디는 자유계약선수(FA) 신분이다. 웨스트햄은 이적료를 지불하지 않고 그를 영입할 수 있다.

매체는 '웨스트햄은 공격수 영입을 위해 다른 대안들을 검토하는 동시에 바디의 상황도 지켜보고 있다'며 '바디는 구단이 공격수 영입의 최우선 목표 가운데 일부를 성사시키지 못할 경우 선택할 수 있는 대안으로 거론되고 있다'고 전했다.

사진=365 스코어즈

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웨스트햄은 지난 시즌 강등된 뒤 다시 프리미어리그로 복귀하는 것을 목표로 하고 있다. 바디가 웨스트햄을 승격으로 이끌기 위해 팀에 합류할 수 있을지 기대를 모은다.

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웨스트햄의 우선 영입 목표 중 하나는 AZ 알크마르 공격수 트로이 패럿이다. 웨스트햄은 이미 약 1500만파운드(약 286억원)의 제안을 제출한 것으로 알려졌지만, 알크마르가 이를 거절한 상태다.

그의 영입에 실패할 경우 바디는 이적료가 들지 않는 훌륭한 대안이 될 수 있다. 바디의 계약 상황은 영입을 더욱 수월하게 만든다. 바디는 이탈리아에서 한 시즌을 보낸 뒤 크레모네세와의 계약이 종료됐다. 현재까지 웨스트햄이 바디에게 공식적인 계약 제안을 전달했는지, 또 어느 정도의 조건을 제시할지는 알려지지 않았다.

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바디는 2025~2026시즌 크레모네세에서 29경기에 출전해 7골을 기록했다. 그의 활약도 크레모네세의 강등을 막지는 못했다. 웨스트햄으로 이적한다면 바디는 레스터 시티를 떠난 지 불과 한 시즌 만에 잉글랜드에 돌아오게 된다. 바디는 2025년 레스터에서 13년간의 생활을 마무리했다. 그는 레스터에서 2015~2016시즌 프리미어리그 우승이라는 역사적인 업적을 달성했다. 당시 바디는 프리미어리그 35경기에서 24골을 기록했으며, 11경기 연속 득점이라는 기록까지 세웠다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com