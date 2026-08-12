공식 입단식서 '키스 거부' 대망신! 당황한 채 뒷머리로 간 손…SNS에 퍼진 불화설→즉시 해명 "긴장해서 자리 피한 것"

루치아노 로드리게스의 입단식을 빠르게 떠난 안토넬라 치아발리아. 사진=디아리오 레코드

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[스포츠조선 강우진 기자]한 축구 선수가 이적을 축하하는 자리에서 여자친구에게 스킨십을 거부당하며 화제가 됐다.

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영국 더선은 11일(한국시각) '루치아노 로드리게스가 입단식에서 여자친구에게 키스를 거절당하면서 망신을 당하는 장면이 포착됐다'고 보도했다.

로드리게스는 브라질 프로축구 소속 크루제이루 입단식에서 연인과 함께 등장했다. 그의 여자친구는 '우루과이의 킴 카다시안'이라는 별명을 가진 안토넬라 치아발리아다. 치아발리아는 모델이자 인플루언서로 유명하다.

사진=더선

우루과이 공격수 로드리게스는 최근 사우디아라비아리그 네옴에서 크루제이루로 임대 이적했다. 로드리게스는 구단과의 계약서에 서명한 직후 사진 촬영을 위해 여자친구 치아발리아와 함께했다. 로드리게스는 사진기자들 앞에서 여자친구에게 키스하려고 다가갔지만, 치아발리아는 이를 무시하고 그대로 자리를 떠났다. 로드리게스는 떠나는 치아발리아를 바라보면서 당황한 듯 자신의 뒷머리를 만졌다. 이 장면을 담은 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 올라오면서 큰 화제를 모았다.

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결국 두 사람의 불화설이 제기됐고, 치아발리아는 남자친구와 불화가 있다는 추측을 직접 부인해야 했다. 그녀는 자신이 서둘러 자리를 떠난 것은 긴장했기 때문이라고 해명했다.

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치아발리아는 "긴장한 것 같다. 그 순간 감정이 너무 벅찼고, 그를 위해 자리를 피해주는 게 좋다고 생각했다"며 "무례하게 행동한 것도 아니고, 사람들이 생각하는 것과는 전혀 다르다"고 주장했다.

로드리게스와 치아발리아는 지난달부터 교제하기 시작한 것으로 알려졌다. 그녀는 SNS상에서 17만명이 넘는 팔로워를 보유하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com