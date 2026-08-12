韓 축구 대형 악재! '대표팀 유망주' 양민혁, "토트넘 수준과 거리 멀어" 잔혹 평가 날벼락...벨기에 임대 확정, "유망주 기량 발전에 능숙한 팀"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에게는 잔인한 평가다. 벨기에 임대는 피할 수 없는 수순이었다.

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벨기의 HLN은 10일(한국시각) 양민혁의 임대 소식을 보도했다. HLN은 '양민혁이 베스테를로로 향하고 있다. 양민혁은 아직 토트넘에서 공식 경기를 치른 적이 없다. 토트넘은 그동안 그를 퀸즈 파크 레인저스(QPR), 포츠머스, 코번트리 시티로 임대보낸 바 있다'고 전했다. 사실상 공식 발표만을 남겨둔 것으로 보인다.

한국 축구를 대표할 것이라 기대를 모았던 유망주 양민혁은 토트넘 이적 이후 고전을 면치 못하고 있다. 임대 계획이 꼬이며 성장에 제동이 걸렸다. 2025~2026시즌 당시 포츠머스에서 독보적인 활약은 아니었으나, 꾸준히 기회를 받으며 성장 중이었다. 하지만 겨울 이적시장에서 코번트리 시티로 재임대를 떠난 것이 패착이었다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리 임대를 떠난 양민혁은 이후 3경기 출전에 그치며 후반기를 완전히 날리고 말았다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련장을 찾은 양민혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

올여름 토트넘에 복귀했지만, 상황은 크게 달라지지 않았다. 경기력이 떨어진 상황, 프리시즌에도 반전의 기미가 보이지 않았다. MK돈스와의 프리시즌 친선전에서 교체로 출전했으나, 빈 골문을 노리는 득점 기회를 놓쳤다. 손흥민이 해당 장면에 대해 "터치가 좋으면 뭐해? 골을 못 넣었는데, 골대에 아무도 없는데"라며 아쉬움이 담긴 질책을 남기기도 했다. 시드니와의 경기에서도 다시 한번 빅찬스를 날렸다. 이어진 첼시와의 경기에서는 출전조차 하지 못했다. 헤타페전도 양민혁의 자리는 없었다.

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선택은 결국 임대였다. 베스테를로는 벨기에 1부 리그 중위권 수준의 팀이다. 긍정적인 점은 그간 토트넘 선수들이 베스테를로 임대를 통해 성장을 보였다는 점이다. 영국의 카틸라지프리캡틴은 '베스테를로는 선수 육성에 능숙한 클럽으로 알려져 있으며, 양민혁 역시 그곳에서 좋은 모습을 보여주길 기대해 볼 만하다'고 평가했다.

사진=토트넘 SNS 캡처

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다만 아직 발전해야 할 수준은 높다. 영국의 토트넘홋스퍼뉴스는 '토트넘 전문가 존 웬햄은 한국의 유망주가 벨기에 팀으로 임대 이적할 것이라는 소식과 함께 평가를 내렸다'고 전했다. 웬햄은 "토트넘 프리시즌 훈련에서 보여준 모습은 아직 1군에서 활약할 준비가 된 것 같지 않았다"며 "프리미어 리그 5위권 진입을 목표로 하는 토트넘에 기여할 준비가 되어 있는 것 같지 않다. 솔직히 말해서 그 수준과는 거리가 멀어 보인다"고 냉정하게 평가했다.

배스테를로 임대는 더 이상 양민혁에게 물러날 수 없는 기회다. 벨기에 리그에서 다시금 K리그에서의 기량을 뽐낼 수 있을지도 차기 시즌 관전 포인트다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com