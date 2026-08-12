'이강인 팔아서 일본인 데려왔다' PSG HERE WE GO, "아시아 마케팅 영향"

사진=로마노 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]파리생제르맹(PSG)은 이강인의 공백을 스즈키 자이온 영입을 통해서 극복하려고 한다.

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파브리시오 로마노는 11일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "PSG가 스즈키 영입을 두고 파르마와 원칙적 합의에 도달했다"며 계약이 성사됐을 때만 외치는 'HERE WE GO'를 달았다. 그는 "일본인 골키퍼 스즈키는 총액 3500만유로(약 571억원) 규모의 이적료로 미래를 위해 PSG에 합류한다. PSG는 스즈키가 정기적으로 출전할 수 있도록 임대를 고려하고 있으며, 가장 강력한 후보인 유벤투스가 조만간 최종 결정을 내릴 예정'이라고 전했다.

프랑스 RMC스포츠도 PSG가 스즈키 영입에 합의했다는 소식을 전하며 '스즈키의 영입은 무엇보다 이미 치열한 주전 경쟁이 펼쳐지고 있는 포지션에서 미래를 대비하려는 의도에 부합한다. 아직 어린 나이인 이 일본인 골키퍼는 매력적인 성장 잠재력을 지니고 있으며, 성공적인 월드컵을 치른 후 일본 내 인지도와 인기가 크게 상승했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

RMC스포츠는 PSG가 아시아 마케팅을 위해서 스즈키를 영입했다고 언급했다. 매체는 '스포츠적인 면 외에도 마케팅 측면 역시 고려 대상이었다. PSG는 아시아, 특히 일본 시장에서 브랜드 입지를 계속해서 확대하기를 원하고 있으며, 아시아 시장 확장의 핵심 인물이였던 이강인을 잃은 상황에서 스즈키의 합류는 이러한 전략에 도움이 될 수 있다'고 했다.

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PSG는 이강인을 영입한 뒤로 아시아 마케팅 효과를 알아봤다. 이강인의 유니폼이 세계 최고의 스타인 킬리안 음바페 수준으로 팔리면서 아시아 시장의 매력도를 알아봤다. 이강인을 영입하고 한국과 일본으로 아시아 투어를 오기도 했다. 하지만 이강인이 떠나면서 아시아 마케팅에 적극적으로 활용할 수 있는 선수가 사라졌다, 이에 새로운 선수를 검토하다가 스즈키 영입을 결정했다.

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하지만 당장은 스즈키 영입이 아시아 마케팅에는 활용되지 않을 전망이다. 이미 PSG는 수준급 골키퍼 2명을 보유하고 있다. 마트베이 사포노프와 뤼카 슈발리에가 모두 1군에 남아있다. 두 선수가 번갈아 선발로 뛰고 있는 중이다. 자이온의 현재 실력이 두 선수를 무조건 압도하는 수준도 아니다. 그래서 PSG는 자이온의 성장을 막지 않기 위해서 바로 임대를 보낼 계획으로 보인다. 유벤투스가 관심을 가지고 있는 것으로 파악됐다.

AP연합뉴스

RMC스포츠는 '이제 남은 과제는 스즈키의 다음 행보를 결정하는 것이다. 현재 PSG 서열상 사포노프와 슈발리에가 자리 잡고 있어, 이번 시즌 그가 PSG 1군에서 뛰을 자리는 없을 것으로 보인다. 따라서 스즈키를 위한 임대 이적이 추진되고 있으며, 이탈리아의 유벤투스가 특히 유력한 선택지로 떠오르고 있다. 양 클럽 간의 관계는 최근 랑달 콜로 무아니의 이적 이후 한층 완화되었다. 하지만 유벤투스 수뇌부는 당초 그를 완전 영입하길 원했기에, 완전 영입 조항조차 없는 상태에서 다른 유럽 클럽의 선수를 육성해 주는 역할을 선뜻 받아들일지는 미지수'라고 언급했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com