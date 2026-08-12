'韓 국대 에이스' 이강인, 데뷔전 혹평 걱정 없다...AT 마드리드 '함박 웃음' 짓게 한 초대형 효과, "320억 스폰서십 체결 예정"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 니코 곤잘레스와 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]혹평은 차차 나아질 문제다. 이강인으로 인한 효과가 아틀레티코 마드리드를 더 크게 흔들고 있다.

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스페인의 보스포풀리는 11일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 수백만 유로의 스폰서십 계약을 협상 중이다'고 보도했다.

보스포풀리는 '아틀레티코 마드리드는 이제 재정적으로 더욱 탄탄해졌다'며 '아틀레티코 마드리드는 두 건의 주요 스폰서십 계약을 마무리 짓고 있으며, 이 계약들은 몇 시간 내에 발표될 예정이고 각각 ??2000만 유로(약 320억원)의 수익을 클럽에 가져다줄 것으로 예상된다. 두 계약 중 하나는 한국 기업과, 다른 하나는 유럽 기업과 체결될 예정이다. 아시아, 특히 한국 시장에 대한 집중은 올여름 파리 생제르맹(PSG)에서 영입한 이강인의 합류 이후 더욱 강화되었다'고 전했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이어 '이강인의 합류는 전략적 시장인 한국에서 구단의 매력을 높이고 새로운 상업적 기회를 창출하는 데 도움이 됐다. 한국 투어와 체류는 상업적인 측면에서도 특히 긍정적인 결과를 가져왔다. 구단은 한국에서 자사 브랜드에 대한 높은 관심을 확인했으며 , 유니폼이 매진되는 등 큰 성공을 거두었다. 이러한 상승세를 발판으로 팬층을 확대하고, 동시에 스폰서십 및 상업 계약을 통한 수익을 증대시키고자 한다'고 전했다.

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이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 2026년 쿠팡플레이 시리즈 2경기에 교체 출전해 아틀레티코 마드리드 입단 후 첫 경기를 소화했다. 경기 후에는 유럽 빅클럽으로는 유례가 없는 서울 입단식까지 열렸다. 후반 19분 그라운드를 밟은 이강인은 세컨드 스트라이커 자리에 배치되어 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다. 번뜩이는 장면은 부족했으나, '7번' 이강인의 등장만으로도 경기장 분위기는 뜨거워졌다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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경기 후 아쉬운 평가도 있었다. 스페인의 아스는 '이강인은 볼을 너무 오래 끌거나 ?P기지 않는 모습이 필요하다'며 '그가 그리즈만의 공백을 어느 정도는 메울 수 있겠지만 그리즈만에 버금가는 활약을 펼칠 것으로 기대하면 안 된다'고 평가하기도 했다. 하지만 이러한 평가는 이강인이 해당 포지션에 적응한다면 충분히 달라질 수 있는 요소다.

반면 이강인의 합류로 아틀레티코 마드리드는 재정적인 엄청난 수익을 챙기고 있다. 대형 스폰서십에 이어 한국에서 무려 1만여장의 유니폼이 모두 매진됐다는 소식도 전해졌다. 올여름 이적시장을 달군 뜨거운 구애와 이강인이 그간 뽐낸 기량, 상업적인 수익까지 고려하면 올 시즌 이강인의 입지에 대한 고민은 크게 없을 것으로 예상된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com