[오피셜]'손흥민 생애 첫 우승 일등 공신', 어쩌다 이런 처지인가...반 년 만에 또 방출→새 팀 구했다, "4년 계약 체결"

사진=에버턴 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]반 년 만에 또 팀을 바꾼 브레넌 존슨이다.

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에버턴은 11일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '브레넌 존슨이 크리스탈 팰리스에서 에버튼으로 이적했고, 그 대가로 드와이트 맥닐은 셀허스트 파크로 향하게 됐다'고 발표했다.

에버턴은 '존슨은 에버턴과 2030년 6월 말까지 유효한 4년 계약을 체결했다. 데이비드 모예스 감독의 스쿼드에 다섯 번째 여름 이적생이 되었다. 에버튼으로 이적을 완료한 존슨은 등번호 22번을 달게 됐다'고 했다.

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지난 2023년 여름 토트넘 유니폼을 입은 존슨은 당시 노팅엄을 떠나 포스테코글루의 구애를 받으며 북런던으로 향했다. 이적 첫 시즌 5골에 그치며 아쉬웠던 존슨은 2024~2025시즌은 반등한 모습을 선보였다. 51경기에서 18골4도움으로 손흥민을 제치고 팀 내 득점 1위에 올랐다. 2025~2026시즌을 앞둔 지난해 여름에는 손흥민과의 이별을 앞두고 득점 후 '찰칵' 세리머니로 애정을 과시하는 등 손흥민과 좋은 케미도 보여줬다.

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토트넘 우승의 주역이었다. 유로파리그 결승에서 득점을 터트린 존슨은 해당 득점이 결승골이 되며 토트넘의 긴 무관 행보를 끊어냈다. 손흥민도 존슨의 득점 덕분에 프로 경력 첫 트로피를 들어올릴 수 있었다. 손흥민이 최근 토트넘에 방문해 히샬리송과 이야기하며, "내 우승은 브레넌 덕분"이라고 직접 밝힐 정도였다.

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영광은 1년을 가지 못했다. 모하메드 쿠두스의 영입으로 일단 오른쪽 윙어 주전 자리를 뺏기고 왼쪽으로 자리를 옮겼다. 활약은 미미했다. 경쟁자들에 밀려 자리를 잡지 못했다. 겨울 이적시장을 앞두고 방출 후보에 오른 존슨을 팰리스가 품으며 존슨의 토트넘 생활은 마무리됐다. 존슨은 3500만 파운드의 이적료를 기록하며 팰리스 구단 역대 최고 이적료 기록도 갈아치웠다.

하지만 팰리스도 존슨의 둥지가 되지 못했다. 공식전 26경기에 출전했지만 단 한 골도 터뜨리지 못했다. 라그에서는 13경기에 선발 출전하는 데 그쳤다. 존슨은 불과 반 년 만에 팰리스를 떠나며 에버턴 유니폼을 입었다. 토트넘 우승의 주역이었던 기억이 더 희미해진 존슨이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com