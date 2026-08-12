韓 축구 날벼락! '특급 재능' 배준호, 마침내 빅리그행 성사되나 했는데...이적 불발 날벼락 위기, "본격적인 영입 시도 없어"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 이적이 아직까지 진전이 없다는 소식이 등장했다.

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영국의 스토크센티넬은 11일(한국시각) '배준호는 10번 포지션에서 보여줄 수 있는 신선한 바람을 살짝 엿볼 수 있게 해 주었고, 스토크 시티에서 여전히 그의 미래가 열려 있음을 시사했다'고 보도했다.

스토크센티넬은 '배준호의 거취는 이번 여름 이적 시장의 주요 화두 중 하나였으며, 한국인 구단주가 있는 리옹의 관심도 거론되고 있다. 하지만 이적 시장 마감일까지 3주가 남았고 챔피언십 시즌이 이번 주말에 시작되는 상황에서 본격적인 영입 시도는 없었던 것으로 알려졌다'고 전했다.

사진=배준호 SNS 캡처

배준호는 지난 2023년 여름 스토크 시티 유니폼을 입으며 유럽 무대를 밟았다. 당시 U-20(20세 이하) 월드컵에서 활약과 함께 큰 관심을 받은 배준호는 잉글랜드 챔피언십으로 향하며 도약을 위한 발판을 마련했다. 첫 시즌부터 무사히 연착륙했다. 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록했다. 팬들이 선정한 올해의 선수로 꼽히는 등 주가를 높혔다. 풀럼, 페예노르트 등의 관심이 쏟아지기도 했다.

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2025~2026시즌도 배준호의 입지는 여전했다. 확실한 주전이었다. 2025~2026시즌 45경기에 출전했다. 아쉬움은 성장의 정체였다. 계기가 필요했다. 스토크의 상황들을 고려하면 배준호가 활약할 최적의 여건은 아니었다. 선수 스스로도 공격포인트가 부족한 면은 아쉬울 수 있었다.

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도약이 필요한 시점, 리그1 명문인 리옹이 손을 뻗었다. 프랑스 유력 기자인 산티 아우나는 '올랭피크 리옹이 스토크 시티 미드필더 배준호를 노리고 있다. 모든 당사자 사이의 협상이 진행 중이며, 배준호는 리옹 합류에 이미 청신호를 켰다'고 밝혔다. 다만 이후 리옹 이적 관련 소식이 좀처럼 나오지 않았다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

일부 프랑스 언론들은 리옹이 재정적 여건으로 인해 선수 판매가 선행되어야 배준호를 데려올 수 있다고 주장했다. 리옹은 현재 주전 공격형 미드필더였던 파벨 슐츠의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적 가능성이 높게 점쳐진다. 해당 이적이 성사된다면 본격적인 배준호 영입 시도가 이뤄질 수도 있다. 다만 이적이 이뤄지기 전까지는 배준호의 기다림이 길어질 전망이다.

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한편 배준호는 8일 스토크 온 트렌트의 bet365 스타디움에서 열린 올드햄과의 리그컵 1라운드 경기에서 후반 교체로 출전해 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 후반 21분 투입된 배준호는 후반 37분 로베르트 보제니크의 추가골을 돕는 감각적인 패스로, 시즌 1호 도움을 추가했다. 마크 로빈스 감독은 경기 후 "그가 교체 투입됐을 때 정말 훌륭했다고 생각한다. 신선한 바람을 불어넣어 주었고, 다른 선수들에게 기회를 열어줬다. 상대를 피해 다니면서도 경기를 읽는 능력과 자신의 포지션에 대한 이해도가 뛰어났다"고 칭찬했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com