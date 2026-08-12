'韓 국가대표 공격수' 오현규, 날벼락도 이런 날벼락이...HERE WE GO 속보, "베식타스 대형 공격수 영입 시도"→ 튀르키예 유력 기자 "3년 계약 합의"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규에게는 날벼락 같은 소식이다. 베식타스가 대형 공격수 영입을 앞뒀다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 11일(한국시각) 속보를 통해 '베식타스가 두샨 블라호비치와 그의 캠프에 최종 제안을 보냈으며, 다음 몇 시간 내에 합의를 마무리하려고 시도하고 있다'고 보도했다. 로마노는 '협상은 진행 중이며, 베식타스가 블라호비치와 그의 캠프의 승인을 받기 위해 노력 중이다'고 덧붙였다.

튀르키예 유력 기자인 야지즈 사부쿠오글루도 12일 SNS를 통해 '베식타스가 블라호비치와 3년 계약에 합의했다'며 협상에 대한 후속 보도를 전했다.

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세르비아를 대표하는 공격수인 블라호비치는 이미 빅리그에서 맹활약을 펼친 공격수다. 피오렌티나 입단으로 본격적인 빅리그 생활을 시작한 블라호비치는 2020~2021시즌부터 기량이 꽃을 피웠다. 당시 공식전 40경기에서 21골 2도움으로 득점력을 과시했다. 2021~2022시즌도 24경기에서 20골로 피오렌티나의 주포로서 활약했다. 겨울 이적시장 당시 유벤투스의 관심을 받은 블라호비치는 이적을 택하며 빅클럽에도 입성했다.

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다만 유벤투스 이적 이후에는 성장세가 돋보이지는 않았다. 부상과 부진이 겹치며 예전의 파괴적인 모습이 좀처럼 나오지 않았다. 공식전 168경기에서 68골 16도움에 그친 그는 유벤투스와의 계약을 마무리하며, 올여름 끈질긴 구애를 펼친 베식타스 유니폼을 입게 될 것으로 보인다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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베식타스가 블라호비치를 원한 이유는 단연 새 감독인 빈센조 이탈리아노 때문이다. 세르겐 얄츤 감독의 후임으로 베식타스 지휘봉을 잡은 이탈리아노는 오현규에 만족하지 않고, 새로운 공격수를 원한다고 알려졌다. 이미 레안드로 트로사르를 영입했고, 모하메드 살라 또한 영입을 시도했던 것으로 알려졌다. 최전방에는 오현규 대신 나설 블라호비치가 합류하며 무게감을 더하게 됐다.

오현규에게는 확실한 악재다. 블라호비치는 이미 피오렌티나 시절부터 이탈리아노 감독과 호흡을 맞춰본 사이, 오현규가 주전 경쟁에서 밀릴 수밖에 없다. 출전 시간이 줄어든다면, 활약이 어려운 것도 당연하다. 오현규에게는 빅리그 이적을 위한 중요한 시즌이 될 수 있는 상황에서 거대한 암초를 마주하게 됐다. 오현규는 앞서 셀틱, 헹크 시절에도 감독 교체 이후 어려움을 겪어 이적한 바 있다.

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오현규의 유럽 생활에 다시 대형 장애물이 등장했다. 베식타스의 블라호비치 영입 시도가 어떤 결과로 이어지게 될지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com