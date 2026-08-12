"최고의 데뷔 5인 선정" 韓 축구 초대박! '대표팀 철벽' 이한범, 첫 경기 만에 벨기에 점령 예고..."관중들의 기립 박수 받았다"

사진= 클럽 브뤼헤 SNS 캡처

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범을 향한 벨기에 언론의 평가가 뜨겁다. 한 경기 만에 극찬이 쏟아지고 있다.

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벨기에의 수드인포는 11일(한국시각) '5명의 선수가 성공적인 데뷔 혹은 복귀를 했다'고 보도했다. 수드인포는 '개막전부터 훌륭한 퍼포먼스를 보여준 5명의 선수를 선정했다'고 전했다.

이한범은 두 번째로 이름을 올렸다. 수드인포는 '리그 데뷔전에서 맨 오브 더 매치에 선정된 24세의 이한범은 탄탄한 체격과 안정적인 태클, 그리고 공중볼 경합 능력까지 겸비했다. 그는 67분, 적극적인 압박으로 팀의 두 번째 골을 어시스트하며 2-0을 만드는 과정에서 결정적인 역할을 했다. 12번의 경합에서 승리하고 뛰어난 발재간을 자랑하며, 브랜든 메첼레와 함께 견고한 중앙 수비 파트너십을 구축했다. 이미 팬들의 사랑을 받고 있는 이한범은 경기 종료 휘슬이 울리자 관중들의 기립 박수를 받았다'고 설명했다.

사진= 클럽 브뤼헤 SNS 캡처

2026년 여름 이한범은 미트윌란을 떠난 클럽 브뤼헤로 이적했다. 도약을 위한 선택이었다. 미트윌란에서 오랜 적응기 끝에 유럽 무대에서 활약의 신호탄을 쏘아올렸던 이한범은 올여름 여러 구단의 관심을 받았다. 성급한 이적 대신 빅리그로 향하는 확실한 발판이 될 수 있는 브뤼헤를 택했다. 벨기에 주필러 프로 리그는 유럽축구연맹(UEFA) 기준 7위 리그다. 브뤼헤는 벨기에 리그에서도 명문 구단이다.

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당초 적응 문제에 대한 우려도 있었으나, 이한범은 단 한 경기 만에 이런 걱정을 지웠다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다.

사진= 주필러 리그 SNS 캡처

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이한범은 경기 후 최우수 선수로 선정됐으며, 팬들은 이한범의 활약을 지켜본 후 'LEE, LEE, LLE'라는 함성과 함께 이한범의 활약을 칭찬했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다. 벨기에의 부트발프리미어는 '브뤼헤 팬들의 열렬한 인기 선수로 만든 것은 단 한 순간이었다. 전반 초반 아찔한 순간, 이한범은 번개처럼 빠른 속도로 골문 앞에 달려들어 공을 막아냈다'고 칭찬했다.

이런 활약상은 이한범의 향후 빅리그 이적을 위한 출발에도 더 힘이 실리는 계기가 될 전망이다. 브뤼헤 소속 선수들의 빅리그 이적은 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 많았다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그 이적에 성공했다. 이한범 또한 이를 위한 훌륭한 출발에 성공했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com