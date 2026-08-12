손흥민 우승 도전 망했다...LAFC 최악의 경쟁자 탄생 임박, 메시-수아레스 그리고 네이마르 "역대 최강 공격진 재결성 준비"

AP연합뉴스

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS) 우승 도전에 대형 암초가 등장했다.

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영국의 더선은 11일(한국시각) '데이비드 베컴이 네이마르의 계약 만료를 앞두고 인터 마이애미에서 역대 최강의 공격진을 재결성할 것을 준비하고 있다'고 보도했다.

더선은 '데이비드 베컴은 네이마르를 인터 마이애미로 데려와 전설적인 MSN 공격진을 부활시킴으로써 축구계 최고의 재회를 이뤄낼 수 있을 것이다. 브라질의 전설적인 미드필더 펠리페 멜루는 네이마르가 산투스와의 계약이 만료되면 마이애미로 이적할 것이라는 이야기를 들었다고 주장했다'고 전했다. 멜루는 "네이마르가 마이애미에서 뛸 거라고 전해졌다. 1월부터 네이마르가 마이애미로 갈 것이다"고 밝혔다.

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네이마르는 지난 2026년 북중미월드컵 마무리 이후 거취가 꾸준해서 관심을 받고 있다. 이미 대표팀은 은퇴한 상태다. 월드컵 16강전 노르웨이와의 경기에서 패배 확정 후 네이마르는 인터뷰를 통해 "정말 노력했다. 이제 끝났다"며 "여기서 시작해서 여기서 끝났다"고 대표팀 은퇴를 선언했다.

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당초 대표팀 여정을 마무리한 네이마르가 향후 선수 생활까지 마감할 수 있다는 소식이 등장하기도 했었다. UOL은 '그는 앞으로의 커리어를 위해 브라질로 돌아갈 예정이며, 측근들은 그가 은퇴를 결정할 가능성도 배제하지 않고 있다'고 밝혔었다. 다행히 네이마르는 산투스에서 경력을 이어가고 있다.

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이런 상황에서 마이애미의 관심이 등장했다. 마이애미는 현재 리오넬 메시와 루이스 수아레스가 활약 중인 팀, 네이마르는 이 두 선수와 바르셀로나에서 'MSN'을 구성해 유럽을 호령했던 기억이 있다. 네이마르까지 마이애미에 합류한다면 세 선수의 호흡을 다시금 MLS 무대에서 볼 수 있다.

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문제는 손흥민의 우승 도전이다. 앞서 손흥민은 2025시즌 MLS컵 서부 콘퍼런스 4강까지 올랐으나 토마스 뮐러의 밴쿠버 화이트캡스에 밀려 탈락했다. MLS컵 우승은 밴쿠버를 꺾은 리오넬 메시의 인터 마이애미가 차지했다. 쟁쟁한 경쟁자들이 있는 상황에서 마이애미가 더 강력한 전력을 구성한다면 손흥민의 우승 도전은 더 난항을 겪을 수 있다.

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한편 마이애미와 달리 손흥민의 LA FC는 뚜렷하게 인상적인 영입은 없다. 드니 부앙가와 손흥민이 최전방에서 활약하고 있지만, 중원과 수비 등의 무게감은 경쟁 팀들에 비해 떨어지는 모습이다. 마이애미가 네이마르라는 대형 보강에 성공한다면 LAFC의 생각도 깊어질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com