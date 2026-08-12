"완벽한 데뷔전" '韓 국가대표 공격수' 이호재 미쳤다, 두 경기 만에 선발 도약 기회..."가능성 크다"

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]꿈에 그리던 유럽 무대에 출전하고, 득점까지 기록한 이호재. 다음 단계는 선발 출전이다. 이미 청신호가 등장했다.

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독일의 릴리엔블로그는 10일(한국시각) '이호재의 데뷔전과 골, 그리고 강렬한 제스처'라며 이호재의 데뷔전 활약상을 조명했다.

이호재는 8일 독일 다름슈타트 머크 암 뵐렌팔토어에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026~2027시즌 독일 2.분데스리가(2부) 1라운드에 교체로 출전했다. 팀은 2대2 무승부를 거뒀다. 후반 15분 그라운드를 밟은 이호재는 팀이 0-2로 밀리던 후반 31분 추격의 득점을 터트렸다. 상대 페널티에어리어 라인 우측 대각선 지점에서 카이 클레피시의 패스를 받은 이호재의 발끝이 번뜩였다. 골문 좌측 구석에 정확히 꽂히는 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

팀은 이호재 득점 이후 분위기를 반전시켜 무승부까지 성공했다. 이호재는 30분가량을 소화하며 1골과 더불어 슈팅 1개, 키패스 1개, 오프사이드 2개 등 상대 진영에서 의욕이 넘치는 모습을 보였다. 축구통계매체 소파 스코어 기준 다름슈타트 선수 중 가장 높은 평점 7.5점을 받았다.

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경기 후 칭찬이 쏟아졌다. 독일의 키커는 '다름슈타트는 희망의 불씨를 살렸는데, 이호재가 그 중심에 있었다. 그는 강력한 골로 한 골을 만회했을 뿐만 아니라, 부상당한 동료를 돕기 위한 의료진 역할까지 해냈다. 경련으로 쓰러진 후루카와 요스케 선수 를 마치 아기처럼 안아 벤치로 데려가 빨리 경기에 복귀할 수 있도록 도와주는 모습은 다소 신기했다'고 전했다.

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주전 경쟁에서도 벌써 긍정 요소가 등장했다. 릴리엔블로그는 '이호재의 강력한 슈팅은 골문 왼쪽 하단 구석으로 정확히 들어갔다'며 '다름슈타트에 합류한 지 거의 2주가 된 이 선수에게는 완벽한 데뷔전이었다. 드레스덴과의 경기에서 선발 출전 기회를 얻을 가능성이 매우 크다'고 평가했다.

사진=X 캡처

독일의 프랑크푸르트 룬트챠우도 '다름슈타트는 이호재를 앞세워 전력을 강화할 수 있을 거승로 보인다. 전형적인 센터 포워드인 이호재는 늦게 합류해 주전 자리를 확보하지 못했다. 다만 그는 유소년 시절 뉴질랜드에서 뛰었기 때문에 영어를 구사할 수 있어 팀 적응에 도움이 될 것으로 예상된다. 두 번의 인상적인 활약도 펼쳤다'고 설명했다.

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다름슈타트는 오는 16일 드레스덴 원정 경기를 펼친다. 이호재가 만약 2경기 만에 선발 출전해 활약을 이어간다면 시즌 초반부터 팀 내에서 입지를 넓힐 수 있다. 이호재에게는 중요한 기회가 될 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com