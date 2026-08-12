'부지런하다' '그리즈만의 후계자' 이강인, 아틀레티코 에이스 훌리안 알바레즈와 만났다..'서울 오지 못했던 멤버들과 체력 단련장에서 함께 훈련'

[스포츠조선 노주환 기자]스페인 아틀레티코 마드리드에 합류한 한국 국가대표 에이스 이강인이 컨디션을 끌어올리기 위해 훈련에 매진하고 있다고 한다. 팀 훈련 시설에서 동료들과 구슬땀을 흘리고 있다.
스페인 매체 마르카는 12일 가장 큰 눈길을 끈 것은 몸 상태를 올리는 데 1초도 허투루 쓰지 않으려는 이강인의 모습이었다고 보도했다. 지난 9일 서울에서 맨체스터 시티와의 프리시즌 친선경기를 마치고 스페인 마드리드로 떠난 이강인은 서울 투어에 함께 하지 못한 훌리안 알바레즈 등 주축 선수들과 만났다.
한국 투어에서 아틀레티코 원정대에 합류했던 이강인은 시간을 지체하고 싶어 하지 않았다고 전했다. 아틀레티코의 새로운 '7번' 이강인은 훈련장의 시설을 직접 확인했다. 이강인은 현지시각 12일 다시 시메오네 감독의 지휘 아래 팀 훈련에 복귀한다. 병역 특례 관련 서류가 늦어지면서 마드리드에 일찍 오지 못해 놓친 며칠간의 공백을 메우고자 했다. 이강인이 동료들과 함께 체력 단련장에서 훈련을 받는 동안, 그의 강력한 지원자 중 한 명인 마테우 알레마니 단장은 훈련 내내 전화기에서 손을 떼지 못했다고 한다. 알레마니 단장은 선수 수급을 책임지고 있다. 아직 이번 여름 이적시장 문이 열려 있다.
마르카는 아틀레티코는 새 시즌 개막을 위한 준비를 계속 이어가고 있다며 팀 훈련장에서의 모습을 생생히 전했다. 현지시각 11일 한국을 다녀온 선수들이 휴식을 취한 가운데, 지난 북중미월드컵 결승 진출 선수들이 하루 두 번째 훈련 세션을 진행했다. 오전 세션에선 공을 활용한 훈련이 주를 이루었다면, 오후 세션에서는 루이스 피네도의 지휘 아래 그리고 마테우 알레마니 단장이 참관한 가운데 체력 훈련을 했다.
이적설이 끊이지 않고 있는 알바레즈가 이강인 등 다른 선수들과 함께 했다. 이강인은 오후 체력 훈련에 동참했다고 한다. 알바레즈는 그의 에이전트인 페르난도 이달고와 함께 훈련장에 도착했다. 그보다 몇 분 전, 알레마니 단장이 나타났다. 이달고가 먼저 훈련장을 떠났기 때문에 알레마니 단장과의 만남은 이루어지지 않았다.
요렌테, 푸빌, 바에나, 이강인, 무소, 알바레즈 등은 체력 단련장에서 약 1시간 동안 훈련을 진행했다. 이번에는 그리말도와 소를로스가 참석하지 않았다. 알바레즈는 오전과 오후 훈련을 모두 소화했다. 월드컵 결승 진출 선수들이 나머지 선수들과 함께 완전체로 팀 훈련에 합류하는 것은 현지시각 12일에 가능하다고 한다. 아틀레티코는 프리시즌을 마무리하기 위해 프랑스 마르세유로 이동해야 한다. 아틀레티코는 오는 15일 마르세유와 프리시즌 마지막 친선경기를 갖는다. 새 시즌 개막은 20일 말라가와의 홈 경기다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com