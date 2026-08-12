'부지런하다' '그리즈만의 후계자' 이강인, 아틀레티코 에이스 훌리안 알바레즈와 만났다..'서울 오지 못했던 멤버들과 체력 단련장에서 함께 훈련'

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 아틀레티코 마드리드에 합류한 한국 국가대표 에이스 이강인이 컨디션을 끌어올리기 위해 훈련에 매진하고 있다고 한다. 팀 훈련 시설에서 동료들과 구슬땀을 흘리고 있다.

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스페인 매체 마르카는 12일 가장 큰 눈길을 끈 것은 몸 상태를 올리는 데 1초도 허투루 쓰지 않으려는 이강인의 모습이었다고 보도했다. 지난 9일 서울에서 맨체스터 시티와의 프리시즌 친선경기를 마치고 스페인 마드리드로 떠난 이강인은 서울 투어에 함께 하지 못한 훌리안 알바레즈 등 주축 선수들과 만났다.

팀 훈련에 합류한 알바레즈 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

한국 투어에서 아틀레티코 원정대에 합류했던 이강인은 시간을 지체하고 싶어 하지 않았다고 전했다. 아틀레티코의 새로운 '7번' 이강인은 훈련장의 시설을 직접 확인했다. 이강인은 현지시각 12일 다시 시메오네 감독의 지휘 아래 팀 훈련에 복귀한다. 병역 특례 관련 서류가 늦어지면서 마드리드에 일찍 오지 못해 놓친 며칠간의 공백을 메우고자 했다. 이강인이 동료들과 함께 체력 단련장에서 훈련을 받는 동안, 그의 강력한 지원자 중 한 명인 마테우 알레마니 단장은 훈련 내내 전화기에서 손을 떼지 못했다고 한다. 알레마니 단장은 선수 수급을 책임지고 있다. 아직 이번 여름 이적시장 문이 열려 있다.

요렌테 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

마르카는 아틀레티코는 새 시즌 개막을 위한 준비를 계속 이어가고 있다며 팀 훈련장에서의 모습을 생생히 전했다. 현지시각 11일 한국을 다녀온 선수들이 휴식을 취한 가운데, 지난 북중미월드컵 결승 진출 선수들이 하루 두 번째 훈련 세션을 진행했다. 오전 세션에선 공을 활용한 훈련이 주를 이루었다면, 오후 세션에서는 루이스 피네도의 지휘 아래 그리고 마테우 알레마니 단장이 참관한 가운데 체력 훈련을 했다.

바에나 캡처=아틀레티코 마드리드 SNS

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이적설이 끊이지 않고 있는 알바레즈가 이강인 등 다른 선수들과 함께 했다. 이강인은 오후 체력 훈련에 동참했다고 한다. 알바레즈는 그의 에이전트인 페르난도 이달고와 함께 훈련장에 도착했다. 그보다 몇 분 전, 알레마니 단장이 나타났다. 이달고가 먼저 훈련장을 떠났기 때문에 알레마니 단장과의 만남은 이루어지지 않았다.

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요렌테, 푸빌, 바에나, 이강인, 무소, 알바레즈 등은 체력 단련장에서 약 1시간 동안 훈련을 진행했다. 이번에는 그리말도와 소를로스가 참석하지 않았다. 알바레즈는 오전과 오후 훈련을 모두 소화했다. 월드컵 결승 진출 선수들이 나머지 선수들과 함께 완전체로 팀 훈련에 합류하는 것은 현지시각 12일에 가능하다고 한다. 아틀레티코는 프리시즌을 마무리하기 위해 프랑스 마르세유로 이동해야 한다. 아틀레티코는 오는 15일 마르세유와 프리시즌 마지막 친선경기를 갖는다. 새 시즌 개막은 20일 말라가와의 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com