'첼시 다음으로 이적료 많이 쓴' 토트넘 데 제르비 감독의 야망 "아직 우리 선수 영입 안 끝났다"..'각포, 사비뉴 영입 멈추지 않았다'

Soccer Football - Pre Season Friendly - Sydney Super Cup - Chelsea v Tottenham Hotspur - Accor Stadium, Sydney, Australia - August 1, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi during the press conference after the match REUTERS/Hollie Adams

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[스포츠조선 노주환 기자]"이번 여름 이적시장에서 우리의 작업은 아직 끝나지 않았다."

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EPL 토트넘의 부활을 이끌고 있는 이탈리아 출신 로베르토 데 제르비 감독이 새 2026~2027시즌 개막을 앞두고 토트넘의 이적 시장 계획에 대해 밝혔다.

그는 최근 유튜브 채널 '맨 인 블레이저스(Men in Blazers)'에서 "(여름) 이적시장에서 우리의 작업은 아직 끝나지 않았다. 우리는 다른 야망과 결과를 가지고 새 시즌을 시작하기를 기대하고 있다"라며 "우리는 지난 시즌들보다 더 강한 팀을 만들어 다시 상위권에서 경쟁할 수 있는 조건을 찾아야 한다. 나는 팀의 영혼, 열정, 정신력, 마인드셋을 먼저 생각한 뒤 미래에 우리가 이뤄낼 수 있는 발전을 떠올린다. 현재에만 집중하고 있을 수는 없다"고 말했다.

토날리와 마테우스 페르난데스(왼쪽) 캡처=파브리지오 로마노 SNS

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 뉴캐슬 유나이티드에서 최대 1억파운드 이적료를 지불하고 이탈리아 국가대표 미드필더 산드로 토날리를 영입했으며, 웨스트햄으로부터 약 8500만파운드에 마테우스 페르난데스를 데려왔다. 또 토트넘은 브라이턴에서 센터백 얀 폴 판 헤케, 리버풀에서 풀백 앤디 로버트슨, 본머스에서 센터백 마르코스 세네시, 그리고 뉴캐슬에서 골키퍼 마르틴 두브라프카를 영입했다. 이번 여름 이적시장에서 이적료로만 무려 2억파운드 이상을 투자했다. 첼시에 이어 두번째로 많은 이적 자금을 투입한 것으로 집계되고 있다.

Tottenham Hotspur's head coach Roberto De Zerbi (R) and player Conor Gallagher attend a press conference after a training session at Allianz Stadium in Sydney on July 31, 2026, ahead of a pre-season friendly against Chelsea. (Photo by SAEED KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

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토트넘은 공격력 보강을 위해 리버풀의 코디 각포, 맨체스터 시티의 사비뉴와 링크되고 있다. 데 제르비 감독은 유럽 클럽대항전 진출 자격을 획득할 수 있는 팀 성적으로 목표로 잡고 있다. 토트넘은 지난 두 시즌 연속으로 프리미어리그 17위를 했다. 지난 시즌에는 마지막 라운드에서 에버턴을 1대0으로 잡고 극적으로 프리미어리그에 잔류했다. 팀 전력 업그레이드를 위해선 추가로 선수 영입이 필요하다는 것이다. 센터백이자 주장 크리스티안 로메로와 풀백 제드 스펜스는 이번 여름에 토트넘을 떠날 수도 있다. 둘 다 이적 보도가 쏟아지고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com