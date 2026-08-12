'돌고돌아 결국 조원희 스승인가' 네덜란드축구협회, 전 포르투갈 사령탑 로베르토 마르티네스와 대표팀 감독 협상 중..'텐하흐, 슬롯 등과 협상 실패'

epa13092596 Portugal's head coach Roberto Martinez during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

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[스포츠조선 노주환 기자]전 포르투갈 축구 대표팀 감독인 로베르토 마르티네스가 네덜란드 대표팀 사령탑에 오를 수도 있게 됐다. 네덜란드축구협회가 스페인 출신 마르티네스 감독과 협상을 진행 중이라고 네덜란드 언론이 보도했다.

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네덜란드 매체 '데 테레그라프'에 따르면 네덜란드축구협회는 마르티네스 감독과 미팅을 가졌다. 만 53세의 마르티네스 감독은 스페인 말라가에서 나이젤 데 용 네덜란드축구협회 기술이사를 만나 감독직 수행 가능성에 대해 이야기를 나누었다.

(260707) -- DALLAS, July 7, 2026 (Xinhua) -- Roberto Martinez, head coach of Portugal, is seen before the round of 16 match between Spain and Portugal at the 2026 FIFA World Cup at Dallas Stadium in Dallas, the United States, July 6, 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

네덜란드 대표팀은 지난달 막을 내린 북중미월드컵 직후 로날드 쿠만 감독이 사임했다. 현재 감독이 공석 중이다. 네덜란드는 이번 월드컵 32강전에서 모로코와 혈투 끝에 승부차기에서 져 대회를 마감했다. 쿠만 감독의 사임으로 네덜란드축구협회는 새 감독을 찾아 분주히 움직였다. 그동안 피터 보스, 에릭 텐 하흐, 아르네 슬롯, 펩 과르디올라 등과 접촉했지만 진전을 이루지 못한 것으로 알려졌다.

마르티네스 감독은 이번 월드컵에서 포르투갈 대표팀을 이끌었습니다. 전 유럽 챔피언인 포르투갈은 조 2위로 32강에 올라 지난 대회 준우승팀인 크로아티아를 꺾었지만 16강에서 스페인에 0대1로 패했다.

epa13089549 Portugal's national soccer head coach Roberto Martinez attends a press conference at Dallas Stadium for the FIFA World Cup 2026, Dallas, Texas, USA, 05 July 2026. EPA/MIGUEL A. LOPES

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유로2024에서 포르투갈은 마르티네스 감독의 지도 아래 8강에 올랐지만 프랑스에 승부차기 끝에 져 탈락했다. 마르티네스 감독은 포르투갈 대표팀에서 총 45경기 동안 32승7패를 기록했다.

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카탈루냐 출신인 마르티네스 감독은 앞서 2016년부터 2022년까지 벨기에 대표팀을 이끌며 2018년 러시아월드컵에서 3위를 차지했다. 벨기에를 이끌기 전에는 EPL에서 에버턴, 위건, 스완지 시티의 감독을 맡았다. 마르티네스 감독은 한국 국가대표를 지낸 조원희와 위건에서 함께 한 적이 있다. 그는 2013년 위건을 이끌고 FA컵 우승을 차지했으며, 2007년에는 스완지 시티에서 3부 우승을 이루기도 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com