"인판티노 축출 시도,치명적 실수" 트럼프의 '참전', 위기의 인판티노에 '약' 될까, '독' 될까[英BBC]

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[스포츠조선 전영지 기자]"인판티노 회장 축출 움직임, 치명적 실수 될 것."

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도널드 트럼프 미국 대통령이 사퇴 압박을 받고 있는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 물러난다면 "치명적인 실수가 될 것"이라고 경고했다. 트럼프의 '참전'이 위기의 인판티노 회장에게 약이 될까, 독이 될까.

트럼프 대통령의 이번 발언은 유럽축구연맹(UEFA), 북중미카리브축구연맹(Concacaf), 아시아축구연맹(AFC)이 불발된 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 구상을 두고 인판티노 회장이 "기만 행위를 통해 신뢰를 깨뜨렸다"고 비판하는 공동 공개서한을 발표 직후 나왔다. 지난달 28일 FFE 계획이 세상에 알려진 이후 트럼프 대통령이 인판티노 회장을 공개 지지한 첫 케이스다.

FFE 구상은 월드컵을 포함한 모든 FIFA 대회의 상업적 권리와 티켓 판매권을 관리하는 신설 법인을 설립하고, 이 회사의 지분 21%를 사모투자사에 매각하는 내용을 담고 있었다.

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트럼프 대통령은 11일(한국시각) 자신의 소셜미디어를 통해 "FIFA가 어떤 이유로든 잔니 인판티노 회장의 교체를 고려한다면 이는 치명적인 실수를 저지르는 것"이라고 적었다.

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그는 이어 "인판티노 회장은 환상적인 인물이며, 기존보다 4배나 더 성공적인 역사상 최고의 월드컵을 이제 막 주도했다. 그가 떠난다면 월드컵은 다시는 지금만큼 성공적이거나 수익성이 높지 않을 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 FFE 구상에 대해 처음 언급했을 당시, 해당 계획과 관련해 인판티노 회장과 대화를 나눈 적 없다고 밝힌 바 있다. FFE의 투자자 그룹은 '스라이브 이터널(Thrive Eternal)'이 이끌 예정이었는데 스라이브는 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 친동생 조슈아 쿠슈너가 설립한 미국의 벤처캐피털인 탓에 세간의 의혹이 쏠렸다. 인판티노 회장은 트럼프 대통령과 친밀한 관계를 유지해 왔으며, 2025년 12월에는 그에게 제1회 'FIFA 평화상'을 수여하기도 했다.

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유럽 축구 관할 기관인 UEFA는 법적 대응 가능성과 함께 무산된 FFE 계획에 반발해 FIFA가 주관하는 모든 대회에 대한 보이콧까지 경고하고 나섰다. 유럽, 북중미, 아시아를 대표하는 3개 대륙연맹이 낸 공개 서한은 FIFA가 세계 축구 관리 기구와 인판티노 회장을 "어려움에 빠뜨리려는 조직적이고 지속적인 시도가 있다"고 주장하는 성명서를 낸 직후에 나왔다.

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BBC 스포츠는 '이번 사태에 대한 트럼프 대통령의 첫 발언 시점이 매우 흥미롭다'고 봤다. '미국축구협회가 인판티노 회장에 반대하며 의미 있는 변화를 촉구하고 나선 것이 계기가 됐을까? 아니면 3개 대륙연맹의 공동 서한 이후 인판티노 회장이 처한 위기 상황을 보여주는 신호일까?'라면서 '트럼프는 패배자의 편에 서는 것을 싫어하는 인물로 잘 알려져 있는데 그렇다면 인판티노 회장의 입지가 그나마 덜 위태로웠던 시기에는 왜 지지 표명을 하지 않다가 이제야 나선 것일까? 인판티노 회장이 그에게 중재나 개입을 요청한 것일까?'라고 의문을 제기했다.

이어 '인판티노 회장이 물러나면 월드컵의 성공이 저해될 것이라는 트럼프 대통령의 주장은, 그의 리더십 아래 월드컵이 지나치게 상업화되고 팬들의 비용 부담만 커졌다고 믿는 이들로부터 비판과 반박을 받을 것'으로 예상했다. '두 사람의 긴밀한 관계, FFE 계획 배후에 있는 투자 그룹을 트럼프 사위의 친동생이 운영하고 있다는 점을 고려하면 이러한 지원 사격이 그리 놀라운 일은 아니다'라면서 '트럼프 대통령의 지지가 인판티노 회장 개인에겐 단비와 같겠으나, 축구계 내부 민심을 수습하는 데 실제로 얼마나 도움이 될지는 불투명하다'고 평했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com