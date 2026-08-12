[오피셜]'뚱보' 낙인, 맨시티와 또 결별→다시 '2부 인생'…셰필드, 필립스 임대 영입 발표

사진캡처=X

셰필드 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]맨시티에서 '뚱보 논란'으로 펩 과르디올라 전 감독의 눈밖에 난 칼빈 필립스가 '2부 여정'을 이어간다.

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필립스는 잉글랜드 챔피언십(2부) 셰필드 유나이티드와의 임대 계약을 연장했다. 셰필드 유나이티드는 12일(한국시각) 필립스의 임대 영입을 발표했다. 임대 기간은 2026~2027시즌이다.

필립스는 지난 2월 셰필드에 둥지를 틀었지만 무릎 부상으로 단 3경기 출전에 그쳤다. 그는 2022년 7월 리즈 유나이티드에서 맨시티로 이적했다. 계약기간은 6년, 이적료는 4500만파운드(약 860억원)였다.

하지만 어긋난 인연이었다. 필립스는 2022~2023시즌 맨시티의 역사적인 트레블(3관왕)을 당시 팀의 일원이었다. 그러나 과르디올라 감독은 필립스가 잉글랜드 국가대표로 2022년 카타르월드컵을 누빈 후 복귀하자 과체중을 문제 삼았다.

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필립스는 이후 그 발언에 충격을 받았다고 토로했고, 과르디올라 감독은 사과했다. 하지만 필립스의 가치는 떨어질 대로 떨어진 뒤였다.

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과르디올라 감독이 맨시티를 떠났다. 그를 보좌했던 엔조 마레스카 전 첼시 감독이 지휘봉을 잡았다. 필립스는 이번 시즌에도 여전히 맨시티에서 뛸 자리가 없다.

셰필드 유나이티드 SNS

그는 "이것은 내가 원했던 이적이다. 지난 시즌의 부진과 그 이후의 부상으로 인해 내 시간이 망쳐졌는데, 이제 그 일을 바로잡기 위해 왔다"며 재기를 다짐했다.

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필립스는 3경기 출전 경기 가운데 셰필드 웬즈데이와의 '스틸 시티 더비'에서 거친 태클로 퇴장을 당하기도 했다. 그는 "선수단은 작년과 비슷하다. 모두를 다시 만나게 돼 기쁘고, 최상의 컨디션으로 복귀할 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

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크리스 와일더 셰필드 감독은 "우리는 여름 내내 필립스와 연락을 유지했고, 그 대화에서 항상 분명했던 것은 양측 모두 이 계약을 성사시키고 싶어했다는 점이었다"고 말했다.

그는 이어 "분명히, 이번 거래를 성사시키기 위해서는 어느 정도 인내가 필요했다. 오해는 마라. 이번 영입은 구단에 좋은 거래이며, 이적을 성사시키기 위해 부지런히 노력하고 끈기 있게 애써주신 구단주와 스티븐 베티스 CEO께 감사드린다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com