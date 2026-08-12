"충격!" '이강인과 뛰려면 사과해!' 아틀레티코 마드리드, 'FC바르셀로나 이적설' 훌리안 알바레즈에 '명확한 메시지'

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]"사과하고 복귀하라."

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훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)의 미래는 어떻게 되는 것일까.

스페인 언론 '아스'는 11일(이하 한국시각) 'FC바르셀로나(스페인)는 알바레즈 사태에 점점 초조해하고 있다. 시간이 흘러도 이 문제에 대해 의미 있는 진전이 없다. FC바르셀로나는 알바레즈 영입을 위해 마지막 시도를 하려고 애쓰고 있다'고 보도했다.

알바레즈는 올 여름 이적 시장의 중심에 있다. FC바르셀로나를 비롯해 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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아틀레티코 마드리드의 입장은 명확하다. 앞서 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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알바레즈는 2026년 북중미월드컵 휴식기 이후 팀에 복귀해 훈련하는 것으로 알려졌다. 하지만 이적설은 계속 퍼져나가고 있다. '아스'는 '알바레즈는 해야 할 일을 했다. 소속팀에 합류해 훈련에 임했다. 체력 테스트 등을 받았다'고 했다.

이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 알바레즈에게 어떤 말을 할지 보도가 나왔다. 사과하고 훈련에 복귀하라는 것이다. FC바르셀로나는 최근 이미지에 전혀 어울리지 않는 행동을 하고 있다. 다들 듣고 싶은 것만 듣고, 보고 싶은 것만 보고 있다'고 덧붙였다.

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아틀레티코 마드리드는 15일 마르세유(프랑스)와 비시즌 친선경기를 치르고, 20일 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에 나선다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com