"수술 잘 끝났어요" 韓 축구 날벼락! 카스트로프, 눈물의 미소…수개월 전력 이탈, 아시안컵 출전 미지수

옌스 카스트로프 SNS

사진=빌트 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 수술대에 올랐다.

Advertisement

카스트로프는 11일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '수술은 잘 끝났다. 모든 메시지와 응원, 지원에 진심으로 감사드린다'며 '이제 회복과 재활에 집중할 시간이다. 가능한 한 빨리 경기장에 복귀하는 것을 기대하고 있다'고 밝혔다.

카스트로프의 소속팀인 보루시아 묀헨글라트바흐는 8일 이미 수술을 예고했다. 구단은 '카스트로프는 며칠 내로 어깨 수술을 받을 예정이다. 수개월간 결장할 것으로 보인다'고 발표했다.

프리시즌의 악몽이다. 카스트로프는 6일 독일 테게른제에서 열린 FC 로타흐-에게른과의 프리시즌 친선경기에 선발 출전했다. 후반전 중앙 미드필더로 출전한 그는 2골을 터트리며 활약했다. 하지만 이후 특별한 충돌없이 오른 어깨 부상으로 그라운드를 떠났다.

Advertisement

다시 찾아온 부상의 아품이다. 지난해 여름 뉘른베르크에서 묀헨글라트바흐로 이적한 카스트로프는 지난 시즌에도 부상으로 가다, 서다를 반복했다. 3월 소속팀 경기 도중 오른쪽 발목 염좌로 인해 3월 A매치 친선경기에 나설 수 없었다. 4월에는 허벅지를 다쳤다. 시즌을 조기에 접으며 월드컵 경기력에 대한 우려가 적지 않았다.

사진캡쳐=스포르트 빌트

Xinhua연합뉴스

Advertisement

첫 외국 태생 혼혈 국가대표인 옌스 카스트로프는 2026년 북중미월드컵에서 태극마크를 달았다. 월드컵 데뷔에도 성공했다.

카스트로프는 남아공과의 조별리그 A조 최종전에서 후반 시작과 함께 교체투입됐다. 그러나 결과는 참혹했다. 대한민국은 남아공에 0대1로 패하며 3위로 떨어졌고, 32강 진출에 실패했다.

Advertisement

카스트로프는 월드컵 직후 '아쉬운 결과다. 꿈꿨던 월드컵의 모습은 아니었지만, 결코 잊지 못할 여정이었다'며 '우리가 이번 여정에 쏟아부은 노력과 희생, 그리고 믿음을 생각하면 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 진심으로 믿는다. 하지만 축구라는 스포츠가 가끔은 이렇다'고 전했다.

Advertisement

그리고 '모든 순간마다 저희를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 이번 경험을 통해 배우고, 더 강해져서 다시 돌아와 계속해서 싸워나가겠다. 이것은 단지 시작일 뿐이다'고 덧붙였다.

어깨 수술로 국가대표로도 쉼표가 불가피하다. 9월~11월 열리는 A매치 발탁이 불투명하다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵 출전도 미지수다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com