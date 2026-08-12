설영우, UCL 본선 진출 실패...'감독은 흥분하고, 선수는 퇴장 당하고' 자멸한 즈베즈다, 베르셰바에 0-2 완패

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 설영우의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 설영우가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 박찬준 기자]설영우가 유럽챔피언스리그 본선 진출에 실패했다.

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설영우가 소속된 세르비아의 즈베즈다는 12일(한국시각) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 하포엘 베르셰바(이스라엘)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 예선 3라운드 2차전에서 0대2로 패했다. 1차전에서 0대1로 패했던 즈베즈다는 이날도 0대2로 패하며 합계 0대3으로 본선 진출에 실패했다.

2025~2026시즌 세르비아 리그 우승팀 자격으로 예선 2라운드부터 경쟁한 즈베즈다는 북아일랜드의 란FC를 1, 2차전 합계 9대0으로 물리치고 3라운드에 올랐지만, 힘 한번 써보지 못하고 탈락했다.

유럽챔피언스리그 본선 진출이 좌절된 즈베즈다는 유로파리그로 무대를 옮긴다. 21일, 28일 홈 앤드 어웨이로 빅토리아 플젠(체코)와 플레이오프를 치를 예정이다.

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설영우는 이날 오른쪽 풀백으로 선발 출전했다. 설영우는 앞선 경기들에게 좋은 모습을 보였다. 이날도 부진한 선수들 사이에서 제 몫을 해냈다. 적극적인 오버래핑으로 공격의 활로를 뚫었다.

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후반 39분에는 결정적인 기회도 만들어냈다. 적극적인 오버래핑 후 날카로운 땅볼 크로스로 골대 앞 동료에게 공을 배달했지만, 브루누 두아르테의 슈팅이 골키퍼 선방에 막혀 공격 포인트를 올리지 못했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 설영우가 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

즈베즈다는 이날 점유율 55대45, 슈팅수 9대8로 앞섰지만, 결정력 부재에 발목이 잡혔다. 유효슈팅에서 2대6으로 밀렸다. 경기는 후반 요동쳤다. 0-0으로 전반을 마친 즈베즈다는 후반 17분 이고르 즐라타노비치에게 선제골을 허용한 데 이어, 후반 35분 제이본 이스트에게 추가골을 내줬다.

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후반 12분 데얀 스탄코비치 감독의 퇴장이 결정적이었다. 스탄코비치 감독은 평범한 판정에 격렬히 항의하다 경기장을 떠났다. 스탄코비치는 두 번째 부임해 지휘 중인데, 지난 번 임기때 3회 연속 유럽챔피언스리그 예선 탈락을 경험한데 이어, 이번에도 본선 진출에 실패했다.

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스탄코비치 감독은 자국리그 우승 4회, 컵대회 우승 3회 등을 이끌어냈지만, 유독 유럽대항전에서 힘을 쓰지 못하고 있다. 스탄코비치 감독은 경기 후 야유하는 팬들에게 다가가 말싸움을 하는 촌극까지 벌였다.

즈베즈다는 마지막 추가시간 모하메드 아부 파니마저 레드카드를 받고 퇴장당하며 씁쓸하게 경기를 마무리했다.

UCL 본선 진출이 좌절된 즈베즈다는 유로파리그(UEL)로 무대를 옮겨 유럽 대항전 일정을 계속 이어간다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 설영우가 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

설영우는 생애 첫 월드컵인 2026년 북중미월드컵에서 아쉬운 활약을 펼쳤다. 설영우는 좌우를 오가며 조별리그 전 경기에 선발 출전했지만, 아쉬운 경기력을 보였다. 일본 매체 풋볼 채널이 선정한 아시아 워스트 일레븐에 뽑힐 정도였다.

기대에 미치지 못하는 플레이에 팬들의 악플 세례를 받았다. 소속팀으로 돌아온 설영우는 한단계 성장한 모습을 보였다. 월드컵 직후 곧바로 팀에 복귀해 새 시즌을 준비했고, 데얀 스탄코비치 감독도 "설영우는 완벽하게 준비됐다"고 신뢰를 보냈다.

이같은 활약을 바탕으로 잉글랜드 챔피언십, 독일 분데스리가 등의 러브콜을 받고 있지만, 이번 유럽챔피언스리그 본선 진출 실패로 동력을 잃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com