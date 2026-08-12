린가드가 K리그 데리고 오고 싶었던 '맨유 블랙리스트' 월클, 망해도 너무 망했다...모나코와 계약 해지 절차

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스포츠조선 김대식 기자]한때 월드 클래스였던 폴 포그바의 커리어가 어디까지 무너지는 것일까.

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영국 디 애슬래틱은 12일(한국시각) '포그바가 AS모나코 소속으로 단 6경기에 출전한 끝에 상호 합의로 팀을 떠날 예정이다. 선수와 구단은 2년 계약을 맺은 지 불과 12개월 만에 이를 중도 해지하기 위한 협상을 진행 중'이라고 보도했다.

포그바는 한때 누구도 부정할 수 없는 세계 정상급 미드필더였다. 맨체스터 유나이티드에서 성장했으나 유벤투스에서 완전한 월드 클래스 선수로 거듭났다. 당시 이적 과정에서 알렉스 퍼거슨 전 감독을 화나게 해 맨유 팬들의 상당한 미움을 받았다.

맨유 팬들의 비판에도 포그바의 재능은 빛났다. 2015년 월드 베스트 일레븐에 이름을 올리며 최고의 자리에 올랐다. 유벤투스에서 최고가 된 포그바는 조세 무리뉴 감독 시절 맨유로 다시 돌아와 암흑기에 빠진 친정의 부활을 이끌 선수로 주목받았다. 첫 시즌 유로파리그(UEL) 우승에 기여하면서 출발은 좋았다.

하지만 포그바는 직설 화법를 사용하는 무리뉴 감독과 사이가 틀어졌고, 이때부터 포그바는 맨유의 계륵이 됐다. 실력은 대단했지만 경기 외적으로 계속해서 잡음을 만들었다. 레알 마드리드, 유벤투스 등 여러 구단의 이적설이 돌았다. 떠나고 싶어하는 마음도 숨기지 않았다. 1억500만유로(약 1713억원)에 이적한 선수가 자유계약으로 유벤투스로 돌아가자 포그바는 맨유 팬들의 블랙 리스트에 이름을 올리게 됐다.

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유벤투스로 돌아간 후 포그바는 부상을 당해서 월클다운 경기력을 전혀 선보이지 못했다. 이후 포그바는 커리어 인생 최대 위기에 직면했다. 2023년 9월, 유벤투스에서 뛰다가 받은 도핑 검사에서 테스토스테론 양성 반응이 나왔고, 이에 따른 국제반도핑재판소(CAS)는 4년간 선수 출전 금지라는 중징계를 내렸다. 유벤투스는 즉시 계약을 해지했다. 포그바는 항소 끝에 징계를 1년 6개월로 줄였다.

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징계가 끝난 후 포그바는 여러 구단의 관심을 받았다. FC서울에 입단한 제시 린가드가 포그바를 K리그로 데려오고 싶다고 언급할 정도. 하지만 모나코와 계약했다.

문제는 포그바는 더 이상 뛰지를 못했다는 점. 원래도 부상이 없는 스타일이 아니었지만 경기를 뛸 수 있는 수준의 몸상태를 만들어내지 못했다. 결국 양 측은 서로 결별하기로 마음을 먹었다.

매체는 '모나코는 2018년 프랑스의 월드컵 우승 멤버인 33세의 미드필더 포그바가 이전의 몸상태를 회복하기를 바랐으나, 이를 이뤄내지 못했다고 판단하고 있다. 포그바는 모나코의 잉글랜드 프리시즌 투어 거점인 세인트 조지스 파크에서 햄스트링 부상을 입었으며, 이 부상으로 몇 달간 피치를 떠나게 될 것이라는 우려가 나오고 있다. 그러나 그의 계약 해지를 위한 구단과의 협상은 이미 수주 전부터 계속되어 왔다'고 설명했다.

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아무리 스타성이 있고, 실력이 뛰어나다고 해도 뛰지 못하는 선수를 앞으로 어느 구단에서 받아줄지 의문이다.