韓 축구 역사상 이런 파급력 없었다…'7번' 이강인, 아틀레티코 마드리드 유니폼 1만장 '완판'→'亞 대륙에서 팀 위상 완전히 바꿔 놓았다' 극찬

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 바로 '새로운 7번' 이강인(아틀레티코 마드리드)의 힘이다.

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아틀레티코 마드리드의 소식을 주로 전하는 '에스토에스알레티'는 11일(이하 한국시각) '대한민국 서울에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와 맨시티(잉글랜드)의 비시즌 친선경기를 앞두고 보인 유니폼 행렬은 이강인의 역사적 영향력을 여실히 보여주는 광경이었다'고 보도했다.

지난 9일, 아틀레티코 마드리드와 맨시티는 서울월드컵경기장에서 비시즌 친선경기를 치렀다. 두 팀은 2023년 이후 3년 만에 서울에서 다시 붙었다. 이날 경기는 세계 최정상급 두 팀의 대결이란 점에서 눈길을 끌었다. 또한, '에이스' 이강인의 아틀레티코 마드리드 비공식 데뷔전이란 부분에서 한국 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 폭염 속 아틀레티코 마드리드 이강인을 응원하기 위해 현장을 찾은 팬들 모습. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

이강인은 지난달 25일, 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 기대감이 크다. 이강인은 그동안 팀의 핵심으로 뛰던 앙투안 그리에즈만(올랜도)의 뒤를 이어 '에이스의 상징' 7번을 달게됐다. 이강인은 공격형 미드필더와 중앙 미드필더는 물론이고 측면 공격수로도 뛸 수 있다. 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출한다. 그는 9일 맨시티와의 친선경기에서 비공식 데뷔전을 치렀다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 경기가 끝난 후 이강인이 팀 동료들과 하이파이브를 하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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'에스토에스알레티'는 '아틀레티코 마드리드와 맨시티의 경기를 앞두고 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 가득찼다. 한국 축구 역사상 처음 보는 장관을 연출했다. 대다수는 이강인의 이름을 새긴 유니폼을 입었다. 이강인은 단 몇 주 만에 아시아 대륙 전역에서 아틀레티코 마드리드의 위상을 완전히 바꿔놓았다. 아틀레티코 마드리드는 이제 아시아 전역을 열광시키는 놀라운 팀으로 거듭났다. 이러한 현상을 뒷받침하는 수치가 있다. 아틀레티코 마드리드는 한국 투어를 위해 무려 1만 장의 유니폼을 가져왔다. 거의 모든 유니폼이 경기 전에 매진됐다. 구단 온라인 스토어에선 이강인의 유니폼이 공식 발표되기도 전에 품절됐다. 구단은 이강인이 그의 유니폼 판매량을 5배로 늘릴 것으로 예상한다. 이강인 영입은 아틀레티코 마드리드를 아시아 시장에서 단순한 유럽 클럽 이상의 존재로 만들기 위한 전략의 일환'이라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com