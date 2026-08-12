1조4000억원 슈퍼커플 탄생! '슈퍼스타' 호날두, 품절남 됐다...'10년 연인' 로드리게스와 다섯 자녀 축복 속 '비공개 결혼'

사진캡처=호날두 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(41)가 마침내 품절남이 됐다.

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오랜 연인 헤오르히나 로드리게스(32)와 10년 열애 끝에 백년가약을 맺었다. 12일(한국시각) 복수의 매체에 따르면, 호날두는 11일(현지시각) 포르투갈의 수도 리스본에서 30여km 떨어진 휴양 도시 카스카이스에서 로드리게스와 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 두 사람이 함께 키우는 다섯 자녀가 참석한 가운데 소규모로 치러진 것으로 전해졌다. 두 사람은 10년 간 교제하며 쌍둥이 에바 마리아와 마테오(9), 딸 알라나(8), 딸 벨라(4), 그리고 호날두가 이전 관계에서 얻은 장남 호날두 주니어(16)까지 총 5명의 자녀를 함께 키우고 있다.

호날두는 자신의 SNS에 각자 이름의 이니셜을 하트로 이은 짧은 문구와 함께 부부가 나란히 결혼 반지를 낀 손 사진을 공유하며 결혼 사실을 알렸다.

이번 결혼은 로드리게스가 지난해 8월12일 SNS를 통해 약혼을 발표한 지 정확히 1년 만에 이루어졌다. 당시 로드리게스는 커다란 타원형 다이아몬드 반지가 돋보이도록 호날두의 손 위에 자기 손을 포갠 사진을 올리며 스페인어로 "네. 그럴게요. 이번 생에서도, 모든 생에서도"라고 글을 올려 약혼 사실을 전한 바 있다. 다이아몬드 반지는 300만파운드, 우리돈으로 약 57억원 상당이다.

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호날두의 결혼 사실은 일찌감치 큰 화제가 됐다. 호날두는 2026년 북중미월드컵을 앞두고 한 인터뷰에서 "월드컵이 끝난 뒤 로드리게스와 결혼하겠다"는 뜻을 밝혔다. 그의 결혼식이 언제 어디서 열릴지 엄청난 관심이 쏠리던 와중, 9일 호날두의 고향 마데이라섬의 푼샬 대성당에서 결혼식을 올릴 것이라는 보도와 함께 뜬소문까지 퍼지면서 축구팬과 관광객 2000여 명이 이 성당 앞으로 몰렸다.

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하지만 정작 이날의 주인공은 호날두와 아무런 관련이 없는 일반인 커플이었다. 인산인해를 이룬 구경꾼들 때문에 신부 입장조차 힘들어지자 성당 신부가 직접 진화에 나선 끝에 겨우 성당 문을 닫고 예식을 진행할 수 있었다. 해당 소동은 호날두에게까지 전해졌고 현지 매체가 올린 관련 게시물에 이모지 댓글을 남기기도 했다.

두 사람은 동화 같은 만남으로 유명하다. 호날두와 로드리게스의 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 당시 스페인 레알 마드리드에서 뛰던 호날두는 마드리드의 명품 브랜드 구찌 매장에서 판매원으로 일하던 로드리게스와 처음 만났다. 운명처럼 끌린 둘은 바로 교체를 시작했고, 다음 해인 2017년 열애 사실을 공개했다.

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호날두는 지난 2022년 공개된 로드리게스의 넷플릭스 리얼리티 시리즈 '아이 엠 헤오르히나'에 출연해 연애 초기를 회상하며 "나이에 비해 훨씬 성숙하고 매우 흥미로운 여성이었다"면서도 "이 연애가 이렇게 오래 지속될 줄은 예상하지 못했다"고 털어놓은 바 있다. 그는 이후에도 "조지나는 내 아이들의 엄마일 뿐만 아니라 내가 가장 사랑하는 사람이기 때문에 결혼할 것"이라고 애정을 드러냈고, 결국 결혼까지 이어졌다.

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초대형 슈퍼 커플로 재탄생한 두 사람의 총자산은 약 10억 달러(약 1조4000억 원)에 달한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com