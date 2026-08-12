韓 깜짝 호재, 황인범 포르투 주전 등극 보인다...'경쟁자' 07년생 초신성, AS로마 곧 오피셜

사진=포르투

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[스포츠조선 김대식 기자]황인범의 주전 경쟁에 호재가 생길 가능성이 높아지고 있다.

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스페인 마르카의 마테오 모레토 기자는 12일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "로드리구 모라의 AS로마 이적이 최종 세부 사항 조율 단계에 들어섰다. 지금 이 순간에도 양측 간의 새로운 접촉이 이어지고 있으며, 구단은 완전 타결에 점점 더 가까워지고 있다"고 밝혔다.

이어 "이번 거래는 임대료가 발생하는 유상 임대 형태이며, 특정 조건 달성 시 의무 이적 조항으로 전환될 수 있는 이적 옵션이 포함된다. AS로마는 안드레 빌라스보아스 포르투 회장의 최종 승인만을 기다리고 있다. 선수는 이미 며칠 전에 이적을 승낙한 상태"라고 설명했다.

모라의 AS로마 이적은 황인범의 주전 경쟁 난이도를 낮춰주는 거래가 될 수 있다. 2007년생 초신성인 모라는 2023~2024시즌부터 포르투 B팀에서 뛰면서 포르투갈 2부리그를 경험했다. 포르투 B팀 주전으로 곧바로 등극한 모라는 2024~2025시즌부터는 곧바로 1군의 부름을 받았다. 1군에서도 뛰어난 재능을 선보이면서 전 계 스카우터들을 사로잡았다. 지난 시즌에는 로테이션 멤버로서 시즌을 보냈다. 2시즌 동안 포르투 79경기를 뛰며 16골-6도움을 기록 중이다.

(260625) -- MONTERREY, June 25, 2026 (Xinhua) -- Hwang In-beom of South Korea passes the ball during a group A match between South Africa and South Korea at the 2026 FIFA World Cup at Estadio Monterrey in Monterrey, Mexico, on June 24, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

모라는 2선 공격형 미드필더 자원이지만 중원에 3명의 미드필더를 두는 포르투에서는 중앙 미드필더로도 뛴다. 공격적인 재능이 탁월한 미드필더다. 기술력이 워낙 좋아 탈압박 능력이 좋고, 동료들을 이용하는 창의적인 플레이도 돋보인다. 중앙 미드필더로 출전했을 때는 후방에서부터 볼전개도 가능하다.

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모라는 이번 여름 포르투로 이적한 황인범의 경쟁자이기도 하다. 성향은 완전히 다른 선수지만 4-3-3 포메이션을 주로 사용하는 포르투에서 모라 역시 중앙 미드필더로 구분되기 때문이다. 모라는 지난 10일 열린 포르투갈 리그 개막전에서 후반 교체로 출전했지만 황인범은 벤치에서 대기했다. 현재로서의 입지는 모라가 황인범보다 앞서 있는 상황.

사진=포르투

그런 모라가 떠나면 황인범이 더 많은 출전 기회를 받을 것으로 예상된다. 냉정하게 황인범은 아직까지는 포르투에서 주전급 자원으로 분류되고 있지는 않다. 주전으로서 경쟁하기 위해서는 일단 기회를 많이 받고, 그 기회를 잡아야 가능하다. 모라를 매각해도 포르투는 추가 미드필더 보강은 이뤄지지 않을 것으로 예상된다. 황인범을 향한 프란체스코 파리올리 포르투 감독의 믿음이 확실한 만큼, 황인범이 경기장에서 증명하면 된다.