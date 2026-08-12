대한민국 또 이용당했나...'한국 관심' 마르티네스, 네덜란드행 급물살 "협회와 협상"

신화통신

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[스포츠조선 김대식 기자]한국행에 관심이 있다고 알려진 로베르토 마르티네스 감독이 네덜란드로 향할 것으로 보인다.

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축구 매체 플래시스코어는 12일(한국시각) '네덜란드 축구협회가 스페인 출신의 마르티네스 감독과 협상을 진행 중이라고 네덜란드 현지 매체들이 보도했다. 로날드 쿠만 감독의 사임으로 네덜란드 축구협회는 새 감독을 찾기 위해 급히 움직였다. 페테르 보스, 에릭 텐 하흐, 아르네 슬롯, 미하엘 라이저허, 펩 과르디올라 등에게 접촉했으나, 그 누구도 네덜란드 축구협회와 진전된 협상 단계까지 이르지 못했다'고 보도했다.

이어 '이후 네덜란드 축구협회는 마르티네스 감독과 회동을 가졌다. 53세의 마르티네스 감독은 말라가에서 나이젤 데 용 협회 기술이사와 이사회를 만나 감독직 수행 가능성에 대해 대화를 나누었다'고 언급했다.

EPA연합뉴스

네덜란드 감독직은 공석이다. 지난달 마무리 된 2026년 북중미월드컵 직후 로날드 쿠만 감독은 32강 탈락이라는 충격적인 결과를 책임지고 자리에서 물러나기로 결정했다. 이후 네덜란드 축구협회는 빠르게 차기 감독을 선임하기 위해서 움직이고 있는 중이지만 어느 누구와도 진전을 이루지 못했다. 결국 포르투갈 사령탑 자리에서 내려온 마르티네스 감독까지 관심을 가지게 됐다.

마르티네스 감독은 월드컵이 끝난 후 새로운 취업을 위해 여러 나라에 관심을 보였다. 홍명보 감독이 떠난 대한민국행에도 관심을 보인 것으로 보도됐다. 스코틀랜드 축구협회에서도 마르티네스 감독과 접촉한 것으로 현지 보도를 통해 알려졌다.

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그러나 마르티네스 감독의 네덜란드행 가능성이 높아진 것으로 보아 자신의 몸값을 높이기 위해 여러 나라에 관심을 보낸 것으로 보인다. 한국이나 스코틀랜드보다는 네덜란드에서 일하는 게 자신의 가치를 올리는데 훨씬 좋기 때문이다.

EPA연합뉴스

네덜란드에서 마르티네스 감독을 선임한다고 해도, 국민적인 여론이 좋지는 않을 것으로 예상된다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 위건 애슬레틱, 에버턴에서는 꽤 괜찮은 평가를 받았다. 2016년부터 2022년까지는 벨기에를 이끌었는데, 벨기에 황금세대를 데리고 우승에 실패했다. 2018년 러시아월드컵에서 3위에 올랐지만 그게 전부였다. 다음 대회인 2022년 카타르에서는 조별리그 탈락이라는 충격적인 결과를 마주했다. 화려한 선수진을 제대로 활용하지 못했다는 평가가 나온 이유다.

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포르투갈 국가대표팀에서는 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그에서 우승을 했지만 역시나 이번 월드컵에서 포르투갈은 강호다운 모습을 전혀 보여주지 못했다. 네덜란드 국민들이 마르티네스를 두팔 벌려 환영할 것으로 보이지 않는다.