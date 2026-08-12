이강인 없는 PSG-애스턴 빌라, 슈퍼컵 '깜짝 선물'! 美 입국 거부 소말리아 1호 월드컵 심판…'주심' 아르탄, '비유럽' UEFA 최초의 역사

영상캡처=UEFA

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[스포츠조선 김성원 기자]그라운드를 밟지 못했지만 '영웅'이 된 '소말리아 1호 월드컵 심판' 오마르 아르탄 주심이 최초의 역사를 쓴다.

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아르탄 주심은 13일 오전 4시(이하 한국시각) 오스트리아 잘츠부르크의 레드불 아레나에서 열리는 파리생제르맹(PSG·프랑스)과 애스턴 빌라(잉글랜드)의 2026년 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 휘슬을 잡는다.

슈퍼컵은 직전 시즌 유럽챔피언스리그(UCL)와 유로파리그(UEL) 우승팀이 격돌하는 무대다. 새 시즌의 서막을 여는 '축제의 장'이다. PSG는 지난 시즌 UCL 2연패를 달성했다. 애스턴 빌라는 UEL 정상에 등극했다. 1982년 유러피언컵을 들어 올린 이후 44년 만의 유럽 트로피를 품에 안았다.

아르탄 주심은 슈퍼컵의 휘슬을 잡는다. 새로운 역사다. 비유럽 출신으로 처음으로 슈퍼컵을 관장하다. 그는 2026년 북중미월드컵 개막을 앞둔 6월 9일 미국 입국을 거부당해 논란이 됐다.

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아르탄 주심은 마이애미 국제공항에서 11시간 동안 심문을 받은 후 구금까지 당했다. 그는 '테러 조직 용의자들과 연루됐다'는 이유로 미국 입국이 거부된 것으로 전해졌다. 그러나 아르탄 주심은 테러 조직 연루설에 부인했다.

AP 연합뉴스

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결국 그는 심판진 명단에서 제외됐다. 아르탄 심판은 튀르키예를 거쳐 10일 소말리아로 돌아갔다. 그는 2025년 아프리카축구연맹(CAF) 올해의 심판으로 선정된 '간판 주심'이다. 소말리아 출신으로는 최초로 월드컵 본선 무대에서 휘슬을 잡을 예정이었다. 그러나 현실이 되지 않았다.

아르탄 심판은 미국 입국 거부로 지구촌 유명인사가 됐다. 국제축구연맹(FIFA)은 아르탄 심판에게 대회 참가 수당 전액을 지급하기로 했다.

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UEFA는 슈퍼컵 주심으로 초청했다.

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아르탄 주심은 11일 오스트리아에 입국, 그라운드 적응을 위해 12일 레드불 아레나에 등장했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com