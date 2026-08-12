강인 나도 PSG랑 끝났어! 가까워진 바르콜라의 리버풀 이적…계약 연장 의사 없어→살라 빈자리 메운다

브래들리 바르콜라. 사진=433

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)의 브래들리 바르콜라가 리버풀 이적에 한 걸음 더 가까워졌다.

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영국 팀토크는 12일(한국시각) '리버풀의 브래들리 바르콜라 영입 추진이 진전을 이뤘을 가능성이 있다'며 'PSG가 새로운 공격수 2명을 영입하기 위한 계획을 본격적으로 추진하면서, 바르콜라가 팀을 떠날 수 있는 문이 열릴 것으로 예상되기 때문'이라고 보도했다.

AP연합뉴스

리버풀은 측면 공격수 영입을 추진하고 있다. 모하메드 살라가 자유계약으로 팀을 떠나는 것을 허용한 이후, 바르콜라가 구단의 최우선 영입 대상으로 떠올랐다. 바르콜라는 여름 이적시장 마감 전에 PSG를 떠날 가능성이 높은 상황이다. 그의 선호 행선지는 리버풀로 알려져 있으며, 일단 구단 간 합의가 이뤄진다면 개인 조건은 문제가 되지 않을 것으로 예상된다.

아스널이 바르콜라를 가로챌 가능성에 대한 우려도 일부 존재하지만, 현재로서는 다음 행선지로 리버풀이 가장 유력한 상황이다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노에 따르면 리버풀은 바르콜라 이적과 관련해 PSG와 매일 적극적인 협상을 진행하고 있다고 한다. 다만 리버풀은 아직 공식적인 첫 제안을 제출하지 않았다.

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상황은 달라질 수 있다. PSG가 공격진을 개편하려는 움직임을 보이면서 바르콜라의 PSG 이탈 가능성이 더욱 커지고 있기 때문이다. PSG는 바르셀로나 공격수 페란 토레스와 아약스 윙어 미카 고츠 영입을 추진하고 있다. 두 선수와는 이미 개인 조건에 합의한 것으로 알려졌다.

매체는 'PSG의 공격진 개편 작업이 진행되는 가운데 협상이 이어지고 있다'며 'PSG는 올여름 곤살루 하무스와 이강인이 떠난 뒤 이미 마그네스 아클리우슈와 알레산드로 롱고니를 영입했다'고 설명했다.

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롱고니의 합류로 PSG는 기존의 우스만 뎀벨레와 흐비차 크바라츠헬리아, 그리고 데지레 두에로 이어지는 공격 라인업이 한 단계 업그레이드됐다. 이는 PSG가 바르콜라를 매각할만한 이유가 됐다. 바르콜라는 PSG와의 계약 기간이 2년 남아 있으며, 현재 계약을 연장할 의사가 전혀 없는 것으로 알려졌다.