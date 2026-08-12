'韓 월드컵 스타' 오현규 배신당했다, 최악의 경쟁자 베식타시 이적 초읽기...인생 시즌→벤치 강등 최대 위기

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규가 절대로 원하지 않았던 상황이 연출되고 말았다.

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독일 스카이 스포츠의 플로리안 플레텐베르크 기자는 12일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "두샨 블라호비치가 베식타스와 구두 합의에 도달했다. 에데 그라프 베식타시 스포츠 디렉터가 베오그라드 현지에 도착해 이번 거래의 핵심 사항들을 마무리 지었다. 이제 계약의 최종 세부 사항 조율과 선수 이적에 대한 최종 승인만이 남은 상태"라며 블라호비치의 베식타시 이적이 임박했다고 보도했다.

이어 "블라호비치는 이르면 수요일에 이스탄불로 날아갈 수 있으며 메디컬 테스트는 목요일로 예정되어 있다. 2029년까지의 계약 합의가 완료되었다. 이 26세의 스트라이커는 자유계약(FA) 신분으로 합류할 예정"이라고 덧붙였다.

또 다른 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 또한 개인 SNS를 통해 "블라호비치와 그의 에이전트 측이 베식타스의 제안에 청신호를 보냈다. 오늘 3년 계약에 대한 구두 합의가 완료되었으며, 이제 선수 측 법률 담당 팀의 서류 승인 절차만을 남겨두고 있다. 모든 절차가 승인될 경우, 블라호비치는 48시간 내로 이스탄불행 비행기에 오를 수 있다"고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

베식타시에서 뛰고 있는 오현규에게는 청천벽력 같은 소식이다. 지난 시즌 겨울 이적시장을 통해 오현규는 베식타시 유니폼을 입었다. 베식타시는 거액의 이적료와 함꼐 등번호 9번을 선물했다. 오현규는 이에 화답했다. 16경기에서 8골-4도움을 터트리며 맹활약해 베식타시 팬들의 사랑을 받았다.

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그러나 신임 감독인 빈센초 이탈리아노는 오현규를 신뢰하지 않았던 모양이다. 여름 내내 베식타시는 대형급 스트라이커를 영입하려고 시도했다. 이탈리아노 감독이 부임한 뒤로 블라호비치에게 꾸준히 관심을 보냈던 베식타시는 결국에 거래를 성사시켰다.

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블라호비치는 근래 들어서 베식타시가 영입한 가장 이름값 있는 선수다. 오현규를 밀어내고 주전 스트라이커로 등극할 가능성이 높다. 2020~2021시즌 피오렌티나에서 리그 21골을 터트리면서 혜성 같이 떠오른 스트라이커다. 이때 블라호비치의 스승이 이탈리아노 감독이었다. 이탈리아노 감독 밑에서 2021~2022시즌 리그 21경기 17골이라는 미친 파괴력을 선보인 후 유벤투스 옷을 입었다. 유벤투스로 이적한 후에는 기대만큼 활약해주지는 못했지만 매 시즌 15골 이상은 해결해줬다. 이탈리아 세리에A 베스트 공격수상도 수상한 적이 있다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

지난 시즌을 끝으로 유벤투스와 계약이 만료된 블라호비치는 유럽 빅클럽의 제안을 기다렸지만 만족스러운 연락을 받지 못했던 모양이다. 꾸준히 자신을 원한 베식타시행에 동의하면서 오현규의 새로운 경쟁자로 떠올랐다.

애제자를 외면할 스승은 없기에 오현규로서는 새 시즌 초반부터 미래를 고민해야 하는 입장에 놓였다. 이런 적이 한 두 번이 아니라 더욱 슬프다, 셀틱에서도, 헹크에서도 오현규는 감독 교체로 인해서 피해를 본 적이 있다. 베식타시에서는 그런 일이 6개월 만에 일어났다. 출전 시간을 확보하고 싶다면 새 팀을 알아보는 것도 방법이다. 한창 기세가 좋은 오현규가 벤치에서만 시간을 보내는 건 한국 축구에도 악재다.