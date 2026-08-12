韓 축구 초대형 위기! '분데스 유리몸 위기' 카스트로프, 시즌 계획 붕괴 가능성..."수술 잘 끝났다" 웃었는데, 아시안컵 참가 여부도 불확실

사진=카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프가 수술을 무사히 마쳤다. 다만 복귀 등의 상황은 지켜봐야 할 것으로 보인다.

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카스트로프는 11일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 '수술이 잘 끝났다. 모든 메시지와 응원, 지원에 진심으로 감사드린다'며 '이제 회복과 재활에 집중할 시간이다. 가능한 한 빨리 경기장에 복귀하는 것을 기대하고 있다'고 밝혔다.

소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐는 8일 카스트로프의 수술 소식을 발표했다. 구단은 '카스트로프는 몇 달 동안 팀에 합류할 수 없을 것이다'며 '카스트로프는 며칠 내로 어깨 수술을 받을 예정이다. 수개월간 결장할 것으로 보인다'며 '카스트로프는 친선 경기에서 어깨 탈골 부상을 입었고, 목요일 묀헨글라드바흐로 복귀했다. 추가 진단 결과 수술이 필요한 것으로 나타났다'고 설명했다. 이후 카스트로프는 수술을 무사히 마친 것으로 보인다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

분데스리가 풀타임 시즌이 좀처럼 쉽지 않다. 지난해 여름 뉘른베르크에서 묀헨글라트바흐로 이적한 카스트로프는 분데스리가 첫 시즌부터 부상에 발목을 잡혔다. 잦은 부상에 완벽한 시즌 마무리를 해내지 못했다. 3월 소속팀 경기에서 발목 염좌로 이탈해 3월 A매치 기간도 날렸던 카스트로프는 4월에는 허벅지 부상으로 다시 무너졌다. 다행히 2026년 북중미월드컵에 최종 명단에 올랐다. 조별리그 최종전이었던 A조 최종전에서 후반 시작과 함께 투입되어 월드컵 데뷔를 마쳤다.

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카스트로프는 월드컵 직후 '쉬운 결과다. 꿈꿨던 월드컵의 모습은 아니었지만, 결코 잊지 못할 여정이었다'며 '우리가 이번 여정에 쏟아부은 노력과 희생, 그리고 믿음을 생각하면 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 진심으로 믿는다. 하지만 축구라는 스포츠가 가끔은 이렇다'며 '이번 경험을 통해 배우고, 더 강해져서 다시 돌아와 계속해서 싸워나가겠다. 이것은 단지 시작일 뿐이다'고 소감을 밝히기도 했다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

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하지만 이번에는 프리시즌부터 무너졌다. 6일 독일 테게른제에서 열린 FC 로타흐-에게른과의 프리시즌 친선경기에 선발 출전했던 카스트로프는 2골을 터트리며 좋은 활약을 보여줬지만, 이후 충돌 없이 어깨 통증으로 그라운드를 떠났다. 정밀 검사 결과 수술을 피하지 못했다. 이번에는 수술까지 받으며 복귀 이후 폼, 분데스리가 주전 입지 등에 대한 고민이 커질 수밖에 없다. 정상적인 풀타임 시즌은 다시 미뤄질 수밖에 없다. 2027년 1월 열리는 아시안컵 참가도 확실하기 장담하기 어려울 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com