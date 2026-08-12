경기 3판 중 1판이 무승부...역대급 '무풍년' 빠진 K리그

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그의 키워드 중 하나는 '무승부'로 꼽을 만하다. 많아도 너무 많다. 숫자가 입증한다.

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올 시즌 K리그1은 22라운드를 마쳤다. 총 131경기가 진행됐는데 그 중 무승부가 43회다. 전체 치러진 경기의 3분의 1에 달하는 32.8%가 무승부다. 12개팀 체제로 치러진 2014년부터 지금까지 같은 기간을 살펴본 결과, 올 시즌 가장 많은 무승부가 나왔다. 이전까지는 2021년과 2022년 기록한 42회가 가장 많았다. 최저는 2024년의 35회였다.

K리그2도 '무풍년'이다. 21라운드를 마친 K리그2는 168경기를 소화했다. 올 시즌 K리그2는 3개팀이 더 늘어나 17개팀 체제로 운영 중이다. 168경기 중 54경기가 무승부다. 경기당으로 환산할 경우, 105경기에서 34회의 무승부가 나온 2022년 이후 가장 비율이 높다. 105경기에서 25회의 무승부가 나오며, 4.2경기마다 무승부가 발생한 2019년과 비교하면 엄청난 차이다.

무승부 풍년을 이끌고 있는 팀은 K리그1에서는 김천 상무, K리그2에서는 충북청주다. 김천은 22경기에서 12차례 무승부, 청북청주는 20경기에서 13차례의 무승부를 기록했다. 충북청주는 전체 소화한 경기 중 무승부 비율이 65%에 달한다. 그야말로 '무재배'다. 20경기에서 5패밖에 하지 않았지만, 승점 19점(2승13무5패)으로 14위까지 내려간 이유다.

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두 팀은 5년간 기록을 들여다보니 같은 기간 가장 많은 무승부를 기록한 팀이 됐다. K리그1에서는 2022년 대구, K리그2에서는 2020년 전남이 기록을 보유하고 있었다. 나란히 11회의 무승부를 기록했다. 한 시즌 역대 최다 무승부는 2003년 전남이 세운 20경기다. 당시에는 12개팀이 44라운드 체제로 시즌을 운영했다. 비율로 본다면 올 시즌 충북청주를 따라가지 못하는 수준이다.

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지금과 같은 속도라면 역대 최다 기록을 세울 가능성이 높다. 지금까지 가장 많은 무승부를 기록한 시즌은 K리그1은 2014년과 2022년이다. 당시 총 228경기 중 72경기에서 무승부가 나왔다. 3.17경기마다 무승부가 발생했다. 현재 페이스가 훨씬 빠르다. K리그2도 마찬가지다. 220경기에서 65회의 무승부가 발생했던 2015년과 2022년보다 올 시즌 비율이 훨씬 높다. 당시 29.5%였지만 이번 시즌은 32.14%에 달한다.

K리그 관중 하락에는 희비가 없는 경기의 증가도 빼놓을 수 없는 원인이다. 지난 시즌 K리그1 기준, 경기당 평균 1만81명이었던 관중은 올 시즌 9008명으로 줄었다. 물론 무승부는 축구만의 포인트다. 전력이 약한 팀이 강한 팀을 상대로 전략적인 접근을 통해 승점을 얻을 수 있기 때문이다. 무승부가 주는 카타르시스도 무시할 수 없지만, 더 큰 환희는 역시 승패가 가려졌을 때다. 경기장을 찾는 팬들의 대부분은 우리 팀의 승리를 보기 위해서다. 무승부에 만족할 것이 아니라 승리를 위해 마지막까지 뛰는 모습이 절실하다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com