[오피셜] '린가드 영입에 돈 다 썼나' 코린치안스 충격 발표, '맨유 역대 최악 7번' 데파이 계약 해지 통보→선수 법적 다툼 예고

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[스포츠조선 김대식 기자]제시 린가드를 영입한 코린치안스가 논란의 결정을 발표했다.

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코린치안스는 12일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 멤피스 데파이와의 결별을 발표했다. 구단은 '우리는 데파이와의 계약을 연장하지 않기로 결정했다. 이번 결정은 오직 구단의 재정적 건전성과 보유 자원 관리에 있어 엄격한 균형 및 책임감이 요구된다는 점만을 고려하여 내린 결정'이라고 알렸다.

코린치안스는 '데파이에게, 구단은 저희와 함께하는 동안 보여준 헌신과 성과에 대해 영원히 감사할 것이다. 그는 출전한 79경기에서 20골을 기록했으며, 무엇보다 2025년 파울리스타 및 코파 두 브라질 우승, 그리고 2026년 수페르코파 레이 우승이라는 주요 트로피 3개를 가져다주었다. 이러한 업적들은 틀림없이 코린치앙스 역사의 중요한 한 페이지로 남을 것'이라며 선수의 업적을 칭찬했다.

데파이는 2년 전 여름, 아틀레티코 마드리드와 계약이 만료된 후 브라질 명문인 코린치안스로 향했다. 깜짝 이적이었다. 코린치안스에서 데파이를 데려오고자 거액의 제안을 넣었다. 주급 약 11만달러(약 1억6000만원)에 달하는 파격적인 조건이었다. 데파이는 2년 동안 코린치안스에 3개의 트로피를 안기면서 돈값을 해냈다.

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하지만 양 측은 재계약 과정에서 계속 문제가 생겼다. 오랜 협상 끝에 양 측은 2년 재계약에 합의했다는 소식이 들렸지만 갑자기 코린치안스에서 데파이에게 재계약 불가 통보를 내린 것이다. 이를 두고 코린치안스는 '재계약 진행 과정이 기존 관례보다 길어졌음을 인지하고 있다. 이사회는 또한 선수의 잔류를 성사시키기 위해 최선을 다해 노력해 준 구단 내 모든 부서의 끊임없는 노고를 높이 평가하고 인정한다. 그러나 면밀한 검토 끝에, 오직 재정적인 이유와 구단 경영에 대한 책임감이 최우선되어 결정되었다'고 설명했다.

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또한 '이번 결정이 힘든 선택이었음을 인정하지만, 이는 구단의 미래를 위해 의심의 여지 없이 필요한 조치였다. 혹시 모를 의문점을 해소하고 본 사안에 대해 더욱 자세히 설명하기 위해, 구단은 며칠 내로 기자회견을 열 예정'이라고 덧붙였다.

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하지만 데파이는 강력하게 반발하고 있다. 법적 조치까지 각오한 모양이다. 그는 개인 SNS를 통해 "코린치앙스가 저와의 계약을 2년 더 연장하기로 한 기존 합의를 이행하지 않기로 결정했다는 소식을 접하게 되어 매우 실망스럽다. 이번 재계약은 회장뿐만 아니라 구단의 스포츠, 법무, 재무 부서에 의해 명확히 합의된 사안이었다. 그러나 일부 인원들이 이 약속을 위반하기로 결정했다"고 폭로했다.

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더불어 "저는 이러한 상황을 원치 않았으며, 진행 과정 내내 항상 구단을 존중해 왔다. 하지만 이제 제 권익을 보호하기 위해 강력하게 대응할 수밖에 없게 되었다. 며칠 내로 공개적으로 입장을 밝힐 예정이지만, 이러한 받아들일 수 없는 행동에 대해 좌시하지 않을 것임을 확실히 말씀드린다"며 구단에 경고 메시지를 남겼다.

데파이는 린가드가 코린치안스로 이적하는 과정에서 조언을 건네는 등 이적을 도왔지만 정작 본인이 쫓겨난 상황에 놓이고 말았다.