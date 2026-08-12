이강인과 알바레스 드디어 만났다! 함께 트레이닝 진행…"LEE 컨디션 끌어올리는 데 1초도 허비 안 하려 해"

이강인(왼쪽)과 훌리안 알바레스. 사진=SNS 캡처

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수들과 만났다. 다음 시즌을 위해서 이들의 호흡이 무엇보다 중요하다.

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스페인 마르카는 12일(한국시각) '아틀레티코는 새 시즌 개막을 앞두고 계속해서 몸 상태를 끌어올리고 있다'며 '이번에는 한국에서 휴식을 취하고 돌아온 선수들과 함께, 지난 월드컵 결승전에 출전했던 선수들이 훈련에 나설 차례였다'고 보도했다.

이어 '훌리안 알바레스가 나머지 팀 동료들과 함께 훈련을 진행한 가운데, 가장 눈에 띄는 변화는 컨디션을 끌어올리는 데 단 1초도 허비하고 싶어 하지 않는 이강인의 합류였다'고 덧붙였다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 필 포든과 인사를 나누고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이강인은 오후 훈련에서 월드컵 결승전에 출전했던 선수들과 함께했다. 이번 훈련에서도 다시 한번 스포트라이트는 알바레스에게 향했다. 바르셀로나 이적 무산 후 혼자 훈련을 진행하던 알바레스는 이제 동료들과 함께 몸을 만들기 시작했다. 이강인은 알바레스와 줄리아노 시메오네, 마르코스 요렌테 등과 함께 약 한시간동안 훈련을 진행했다.

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신입생 이강인은 훈련에 전념하고 있다. 한국에서 뒤늦게 팀에 합류한 만큼 몸상태를 빠르게 끌어올리기를 바라고 있다. 에이스 등번호를 부여 받은 만큼 부담은 크다.

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매체는 '아틀레티코에서 등번호 7번을 받은 이강인은 세로 델 에스피노의 훈련 시설을 직접 둘러보고 익혔다'며 '이강인은 내일 다시 시메오네 감독의 지휘 아래 훈련할 예정이다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com