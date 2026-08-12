"토트넘 리그 우승도 가능" 강등 위기 잊고 대반전? 케인 영입 추진…"학포+사비뉴 영입 결심" 마지막 열쇠 '공격 강화'

토트넘 복귀설이 나오고 있는 해리 케인. 사진=SNS 캡처

팀 K리그과 토트넘 홋스퍼의 친선경기가 13일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 토트넘 손흥민이 골을 넣은 뒤 해리 케인과 함께 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com /2022.07.13/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 해리 케인의 복귀를 추진하고 있다. 영입 시장에서 순조로운 움직임을 보이고 있어 다음 시즌 우승에 도전할 수 있다는 예측까지 나온다.

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영국 기브미스포츠는 12일(한국시각) '토트넘은 바이에른 뮌헨의 해리 케인을 재영입하기 위한 놀라운 움직임에 나섰다'며 '이 거래가 성사될 경우 토트넘의 다음 시즌 목표에 엄청난 영향을 미칠 수 있다'고 보도했다.

토트넘은 지난 시즌을 17위로 마쳤고 최종전에서야 2부리그 강등을 피했지만, 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 다시 희망을 보이고 있다. 성공적인 여름 이적시장을 보낸 것도 이러한 분위기를 뒷받침하고 있다. 토트넘은 지난 세 시즌 동안 수비적으로 부진했지만, 데 제르비 감독과 구단 수뇌부는 이번 비시즌에 수비진에 새로운 선수 3명을 추가하며 문제 해결에 나섰다. 앤디 로버트슨과 마르코스 세네시, 그리고 얀 파울 판헤케는 팀에 필요했던 수비의 질과 경험을 더해줄 예정이다.

여기에 토트넘은 지난 월드컵에서 우승한 페드로 포로, 에이스 센터백 미키 판더펜과의 장기 재계약을 체결했다. 중원에는 마테우스 페르난데스와 산드로 토날리를 영입하면서 선택지가 많이 늘어났다. 두 선수는 로드리고 벤탄쿠르와 코너 갤러거, 아치 그레이 등과 경쟁하게 된다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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이제 토트넘은 공격진 강화로 시선을 돌렸다. 사비뉴와 코디 학포가 최우선 영입 대상이지만, 스트라이커까지 추가될 가능성이 있다. 토트넘은 이번 여름 케인을 영입하는 방안을 고려 중이라고 한다. 현재로서 케인은 바이에른 뮌헨과의 재계약을 우선시하고 있다. 토트넘과 바르셀로나가 모두 케인을 영입하기 위해 움직였다는 이야기가 나오면서 뮌헨은 그와의 재계약을 서두르고 있다. 케인과 뮌헨의 계약은 오는 2027년까지다.

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토트넘이 케인까지 영입한다면 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승에 도전할 수 있다는 주장까지 나온다.

매체는 '토트넘은 앞으로 3주 안에 학포와 사비뉴 영입을 성사시키기로 결심했다'며 '여기에 케인까지 더해 공격수 3명을 영입한다면, 강등 위기를 겪은 지 몇 달 만에 EPL 우승 경쟁에 뛰어들게 될 것'이라고 주장했다.

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이어 '케인은 토트넘의 영웅이자 골 넣는 기계다'며 '그가 토트넘으로 돌아올 경우 구단 전체에 다시 활력을 불어넣는 효과를 절대 과소평가할 수 없다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com