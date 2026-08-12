'슈퍼스타 호날두' 결혼 완료! '좋아요'만 1800만개 넘겨…다섯 자녀 참석 "포르투갈 올해의 결혼식"

크리스티아누 호날두(오른쪽)와 조지나 로드리게스. 사진=UTD디스트릭트

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[스포츠조선 강우진 기자]세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 오랜 연인 조지나 로드리게스와 결혼했다.

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영국 BBC는 12일(한국시각) '슈퍼스타 호날두가 오랜 연인인 모델 겸 인플루언서 로드리게스와 포르투갈에서 결혼식을 올렸다'고 보도했다.

포르투갈 출신의 공격수 호날두는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사진 한 장을 게시했다. 결혼반지를 낀 두 사람의 손이 찍힌 사진이었다.

포르투갈 매체는 이번 호날두의 결혼식을 '올해의 결혼식'이라고 표현했다. 두 사람은 지난 11일 리스본 인근의 해안 도시 카스카이스에서 결혼식을 올렸다. 호날두의 다섯 자녀도 이 결혼식에 참석했다.

사진=마드리드 엑스트라

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많은 이들이 호날두의 결혼을 축하했다. 호날두가 해당 게시물을 올린 지 30분 만에 좋아요가 300만개를 넘어섰다. 이날 낮 12시 기준 1800만개의 좋아요를 받았다.

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호날두와 로드리게스는 10년째 함께하고 있다. 두 사람은 로드리게스가 일하고 있던 마드리드의 명품 매장에서 처음 만났다. 당시 호날두는 스페인 라리가의 명문 구단 레알 마드리드에서 뛰고 있었다. 두 사람은 1년 전인 지난해 8월 11일 약혼을 발표했다. 당시 로드리게스는 반지를 낀 사진을 SNS에 게시하면서 자신의 모국어인 스페인어로 "네, 그렇게 할게요. 이번 생에서도 그리고 내 모든 생에서도요"라고 적었다.

호날두는 지금까지 리스본 연고의 스포르팅과 맨체스터 유나이티드(EPL), 레알 마드리드, 유벤투스(세리에 A), 알 나스르(사우디), 그리고 포르투갈 대표팀에서 뛰었다. 포르투갈 대표팀의 주장으로 지난 2026 북중미 월드컵에도 참가했다. 월드컵을 여섯 차례나 경험한 포르투갈의 레전드다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com