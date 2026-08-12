韓 축구 초대형 악재! 오현규, 주전 자리 뺏을 최악의 영입 HERE WE GO 확정..."2029년까지 계약 합의, 메디컬 테스트 예정"

사진=파브리치오 로마노 SNS 캡처

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규로서는 최악의 영입이다. 베식타스가 새 공격수 영입이 임박했다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 12일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '블라호비치가 베식타스로 간다. 이미 구두 합의를 마쳤다'고 전했다. 로마노는 '계약은 2029년까지, 3년 계약이다. 메디컬 테스트를 위해 베식타스로 오늘 이동할 예정'이라고 설명했다.

베식타스는 이번 여름 공격진 보강에 열을 올리고 있다. 이미 레안드로 트로사르를 아스널로부터 데려온 베식타스는 모하메드 살라와도 협상했던 것으로 알려졌다. 이후 보강을 원한 포지션은 최전방이었다. 블라호비치를 품으며 공격진 개편을 마무리할 수 있을 예정이다.

AFP연합뉴스

빅리그에서 활약하던 자원이다. 2000년생의 블라호비치는 2020~2021시즌 당시 피오렌티나에서 40경기 21골로 폭발적인 득점력을 과시하며 세리에A 무대에서 우뚝 섰다. 이후 활약을 이어간 그는 유벤투스의 구애를 받아 빅클럽 합류에 성공했다. 다만 유벤투스 시절에는 부상으로 선수 경력이 꼬였다.

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부상과 부진이 겹치는 상황, 블라호비치는 유벤투스 소속 168경기에서 68골-16도움에 그쳤다. 피오렌티나 시절의 폭발력을 기대하기는 어려운 선수가 되고 말았다. 2025~2026시즌도 23경기 10골로 주전급 자원이라고 보기는 어려웠다. 그럼에도 경쟁력은 여전하다. 탄탄한 신체 조건을 바탕으로 슈팅 능력을 갖췄다. 부상 이후 탄력적인 모습은 떨어졌으나, 여전히 박스 안에서 위력이 나쁘지 않다.

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소식에 따르면 베식타스는 막대한 연봉을 제시해, 유럽 5대 리그 잔류를 원하던 블라호비치의 마음을 돌렸다. 옵션을 모두 충족할 경우 최대 1000만 유로 수준의 연봉을 수령할 수 있는 것으로 알려졌다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

오현규에게는 큰 악재다. 블라호비치는 빅클럽 출신 공격수라는 점을 제외해도, 이미 빈센조 이탈리아노 감독과 피오렌티나 시절 호흡을 맞춘 바 있다. 이탈리아노 감독이 직접 원했다는 점을 고려하면 단연 1순위 공격수로 기용될 가능성이 크다. 이번 시즌에도 주전 자리를 기대했던 오현규로서는 단숨에 다시 벤치로 들어갈 가능성이 커질 수 있다.

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감독 잔혹사의 반복이다. 셀틱, 헹크 시절 감독 교체로 갑자기 입지가 흔들리며 팀을 떠나야 했던 경험이 있는 오현규는 올여름 세르겐 얄츤 감독이 떠나고 이탈리아노가 부임하며, 다시 그 역사를 반복할 위기다. 블라호비치 영입으로 벤치 신세가 된다면 다시 여러 선택지를 고민해야 하는 오현규다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com