[오피셜]'현대가 더비' K리그 데뷔골! '고3 특급' 김예건, 7월 '이달의 골' 수상

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김성원 기자]'고교 특급'이자 한국 축구의 새로운 미래 김예건(18·전북)이 7월 K리그 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 수상자로 선정됐다.

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7월 '이달의 골'은 K리그1 16~20라운드를 대상으로 했다. 후보에는 전북 김예건과 포항 완델손이 이름을 올렸다.

김예건은 지난달 11일 울산전 후반 34분 환상적인 중거리 슛으로 상대 골문을 갈랐다. 완델손은 지난달 4일 안양전 후반 26분 빨랫줄 같은 골을 성공시키며 후보에 올랐다.

6일부터 8일까지 3일간 진행된 'Kick' 팬 투표 결과, 김예건이 4973표(59.2%)를 득표, 3433표(40.8%)를 얻은 완델손을 제치고 '7월 이달의 골'을 차지했다.

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김예건에게는 상금 100만원과 함께 트로피가 주어진다. 한국프로축구연맹은 김예건의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

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동원F&B가 후원하는 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골'은 매월 가장 인상 깊은 득점을 터뜨린 선수에게 수여하는 상이다. 수상자는 K리그 멤버십 어플리케이션 'Kick'을 통한 팬 투표로 결정된다.

김예건은 현재 전북 18세 이하(U-18) 팀인 전주영생고등학교에 재학 중이다. 그는 올 시즌을 앞두고 전북과 준프로 계약, 전북N팀 훈련 및 일정에 참여하며 프로 데뷔 꿈을 키웠다.

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지난 4일 강원FC와의 홈경기에서 데뷔 꿈을 이룬 그는 울산과의 '현대가 더비'에서 K리그 데뷔골을 작렬시켰다. 전북이 화답했다. 김예건과 정식 프로 계약 체결하고 프로 선수 등록을 마쳤다.

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전북 구단 사상 고교 재학 중 준프로 신분을 벗고 곧바로 정식 프로 계약을 체결한 것은 김예건이 처음이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com