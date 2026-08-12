"초대박!" '4000만 유로 에이스' 이강인 효과 미쳤다…AT 마드리드 새 메인 후원 2000만 유로 체결 임박→유니폼 1만장 '완판'

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)의 '이강인 효과'가 상상 그 이상이다. 이강인 영입은 단순 '새로운 7번'의 등장이 아니다. 구단의 틀을 바꿔놓았다. 아틀레티코 마드리드는 이강인을 통해 아시아 시장에서의 입지를 새롭게 쌓고 있다.

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이강인은 지난달 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 둥지를 틀었다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 기본 이적료 3500만유로에 옵션 500만유로 등 총 4000만유로(약 665억원)를 투자했다. 효과는 확실했다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입 불과 한 달여 만에 투자금을 회수한 것으로 보인다.

스페인 언론 '보스포풀리'는 12일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드는 이제 재정적으로 더욱 탄탄해졌다. 구단은 새 메인 후원 계약을 마무리하고 있다. 한국 기업 한 곳, 다른 하나는 유럽 기업과 체결할 예정'이라며 '이번 계약은 각각 2000만유로(약 320억원)의 수익을 안겨다 줄 것이다. 이강인 합류 이후 아시아, 특히 한국 시장에 대한 집중은 더욱 강화됐다. 이강인의 합류는 전략적 시장인 한국에서 구단 매력을 높이고 새로운 상업적 기회를 창출하는 데 도움이 됐다'고 밝혔다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 엄지 척을 선사하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

8일 목동종합운동장에서 아틀레티코 마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

'이강인 효과'는 여기서 끝이 아니다. 아틀레티코 마드리드의 소식을 주로 전하는 '에스토에스알레티'는 '이강인은 단 몇 주 만에 아시아 대륙 전역에서 아틀레티코 마드리드의 위상을 완전히 바꿔놓았다. 아틀레티코 마드리드는 이제 아시아 전역을 열광시키는 놀라운 팀으로 거듭났다. 이러한 현상을 뒷받침하는 수치가 있다'면서 '아틀레티코 마드리드는 한국 투어를 위해 무려 1만장의 유니폼을 가져갔다. 거의 모든 유니폼이 경기 전에 매진됐다. 구단 온라인 스토어에선 이강인의 유니폼이 공식 발표되기도 전에 품절됐다. 구단은 이강인이 유니폼 판매량을 5배로 늘릴 것으로 예상한다'고 했다.

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실제로 지난 9일 서울월드컵경기장에서 열린 아틀레티코 마드리드와 맨시티(잉글랜드)의 프리시즌 친선경기엔 5만78명의 관중이 들어찼다. 팬들은 이강인의 아틀레티코 마드리드 비공식 데뷔전을 지켜보기 위해 무더위도 뚫고 귀한 발걸음을 옮겼다.

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이강인이란 확실한 스타를 품에 안은 아틀레티코 마드리드는 15일 마르세유(프랑스)와 친선경기를 치른다. 20일 홈에서 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 시작으로 본격 우승 경쟁에 돌입한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com