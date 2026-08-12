[오피셜]'김천 상무 수문장' 백종범, 7월 K리그 '이달의 세이브' 수상 영광

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무의 백종범이 2026시즌 7월 K리그 '이달의 세이브' 영광을 안았다.

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'의사가 만든 링티 이달의 세이브'는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상으로 팬 투표 결과에 따라 결정된다.

7월 '이달의 세이브'는 K리그1 16~20라운드 경기를 대상으로 했다. 후보에는 백종범과 김동헌(인천 유나이티드)이 이름을 올렸다.

백종범은 20라운드 대전전 후반 16분에 근거리에서 시도한 주민규의 슈팅을 역동적인 선방으로 막아냈다. 김동헌은 19라운드 울산전 후반 추가시간에 김영권의 프리킥을 선방하며 후보에 올랐다.

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투표는 K리그 멤버십 어플리케이션 '킥'(Kick·80%)과 링티 공식몰(20%) 결과를 합산해 진행됐다. 지난달 6일부터 8일까지 3일간 실시, 투표 가중치 환산 결과 백종범이 57.2점(4191표)을 받았다. 42.8점(3429표)을 받은 김동헌을 제치고 '7월 이달의 세이브'를 차지했다.

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백종범에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 한국프로축구연맹은 백종범의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com