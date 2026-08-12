답답했던 '5연패' 포항, 깊어지는 경기력 고민...가장 먼저 끊어내야 할 건 '무득점'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]무득점 고리를 끊어내야 하는 포항 스틸러스의 경기력 고민이 깊어지고 있다.

Advertisement

후반기 시작 이후 반짝였던 경기력은 딱 2경기까지였다. 2연승 이후 5연패에 빠진 포항(승점 28)은 어느새 8위까지 밀려났다. 11위 부천(승점 24)과의 승점 차는 단 4점, 2경기면 뒤집힐 수 있는 격차다.

홈에서 극심한 부진에 시달리는 점이 뼈아프다. 포항은 지난 시즌 홈에서 뛰어난 성적을 거두며 부진했던 흐름을 뒤집었다. 전체 16승 중 9승을 홈에서 챙겼다. 반면 올 시즌은 안방에서 더 약하다. 11경기 3승2무6패, 4골-10실점. 승률이 3할을 넘지 못한다. 원정 10연전의 고된 스케줄에도 불구하고 5승1무4패, 기대 이상의 성과를 거둔 점과 대조된다. 최근 5연패 과정에서도 스틸야드에서 더 힘을 쓰지 못했다. 홈 복귀전이었던 전북전을 시작으로 3경기 3패, 0골-6실점이다. 한 골도 넣지 못한 답답한 흐름 속 팬들도 비판의 목소리가 커지고 있다.

해결사가 없다. 포항은 올 시즌 22경기에서 20득점, 그중 40%에 해당하는 8골을 이호재가 책임졌다. 이호재는 올여름 이적시장을 통해 다름슈타트(독일)로 이적했다. 이호재가 빠진 후 팀 내 최고 득점자는 트란지스카, 단 3골에 불과하다. 조상혁(2골), 안재준 등 다른 자원들의 분전도 공백을 채우기에 부족했다. 직전 울산 HD와의 '동해안 더비'에선 약점이 여실히 드러났다. 10번의 슈팅을 시도했다. 유효 슈팅은 한 차례, 후반 5분 원기종의 슈팅이 전부였다. 박스 근처에서 기회를 만들더라도 골문 안으로 마무리할 선수가 부족한 현실이다.

Advertisement

득점 없이는 승리도 없다. 연패 흐름 속 분위기 반전을 만들기 위해선 골을 터트리는 것이 최우선 과제다. 훈련에 돌아온 조르지, 주닝요는 공격에 실마리를 제공할 수 있는 자원들이다. 조르지는 지난 시즌을 기점으로 포항 공격의 한 축으로서 입지를 다졌다. 이들의 복귀와 더불어 완델손, 원기종, 조상혁 등 보유한 자원들을 활용해 답을 찾아야 한다.

Advertisement

반등이 절실한 포항의 다음 상대는 광주다. 광주는 올 시즌 22경기에서 47실점을 허용한 최다 실점 팀이다. 포항으로선 공격진의 반등을 이끌 기회다. 반면 광주전도 침묵한다면 무득점 흐름이 길어질 수도 있다. '영원히 강하다'는 팬들의 다짐을 위해선 새로운 '주포', 공격의 방향성을 찾아야 하는 포항이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com