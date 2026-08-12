'조커 이강인을 팔아버린' 파리생제르맹, UCL 3연패로 레알 마드리드와 동급이 될까..'2연패 우승 주역 10명 그대로 보유, LEE와 하무스 둘만 떠났다'

파리생제르맹 루이스 엔리케 감독 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

이강인 캡처=이강인 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 떠난 프랑스 명문 파리생제르맹(PSG)의 새 2026~2027시즌 목표는 유럽챔피언스리그 3연패다. PSG는 지난 두 시즌 연속 유럽 클럽 챔피언에 올랐다. 3연패를 해본 적은 없다. 1992년 지금의 시스템으로 챔피언스리그 체제를 개편한 후 3연패를 달성한 팀은 스페인 레알 마드리드 뿐이다.

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PSG는 지난 두 시즌 동안 일관된 팀 라인업을 유지해왔다. 영국 매체 BBC에 따르면 PSG는 두 번의 챔피언스리그 결승전에서 골키퍼만 바뀌었을 뿐, 동일한 10명의 필드 플레이어를 선발로 내보냈다. 그리고 지금도 10명의 선수들은 그대로 보유하고 있다. 우스만 뎀벨레, 크바라츠헬리아, 두에, 비티냐, 파비앙 루이스, 주앙 네베스, 마르키뇨스, 누누 멘데스, 하키미, 파초 등이다. 2년전 결승전에선 인터 밀란을, 지난 시즌 결승에선 아스널을 누르고 정상에 섰다.

PSG는 이번 여름 이적시장에서 AS모나코 미드필더 마그네스 아클리오체, 애스턴빌라 레프트백 루카스 디뉴, 그리고 만 18세의 AC밀란 골키퍼 알레산드로 롱고니를 영입했다. 셋 다 확실한 주전은 아니다. 백업 역할을 기대할 수 있는 선수들이다.

파리생제르맹 시절의 이강인 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

대신 파리를 떠난 선수는 이강인(아틀레티코 마드리드)과 곤살루 하무스(AC 밀란) 둘뿐이다. 프랑스 국가대표 윙어 브래들리 바르콜라는 약 1억파운드 규모의 계약으로 리버풀과 이적 협상 중이다. 바르콜라도 떠날 가능성이 높다. 이강인, 하무스, 바르콜라 셋 모두 챔스 결승전에서 교체 명단에 올랐다. 아스널전에서 이강인은 결장했고, 하무스와 바르콜라는 교체 출전했다.

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PSG는 공격 보강을 위해 FC바르셀로나와 페란 토레스 영입 협상 중이다. 스페인 국가대표 공격수인 토레스는 지난달 막을 내린 북중미월드컵 결승전에서 아르헨티나 상대로 결승골을 터트린 주인공이다. PSG는 독일 라이프치히와 코트디부아르 공격수 얀 디오망데 영입 협상을 진행했다가 거절 당했다. 대신 디오망데는 PSG가 아닌 레알 마드리드로 이적해버렸다.

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유럽 주요 베팅업체들은 새 2026~2027시즌 챔피언스리그 우승 후보로 PSG, 아스널, 레알 마드리드, 바이에른 뮌헨, FC바르셀로나 등을 꼽고 있다.

PSG는 13일 오전 4시 오스트리아 잘츠부르크에서 애스턴빌라를 상대로 유럽 슈퍼컵 단판 승부를 갖는다. 유럽 슈퍼컵은 챔피언스리그와 유로파리그 우승팀들간의 '왕중왕' 대결이다. PSG와 애스터빌라 둘다 두번째 유럽 슈퍼컵 정상을 노린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com