"홀란은 주장될 수 없다" 맨시티 감독 깜짝 주장...이유도 황당 "골 너무 많이 넣어서"

사진=홀란 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]엔조 마레스카 맨체스터 시티 감독은 엘링 홀란에게 주장 완장을 맡기지 않을 것이라고 했다. 이유는 무엇일까.

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영국 더 선은 11일(한국시각) '마레스카 맨시티 감독이 홀란에게 골을 너무 많이 넣기 때문에 팀의 새로운 주장이 될 수 없다고 말했다'고 보도했다.

이어 '노르웨이의 슈퍼스타 홀란은 펩 과르디올라의 후임으로 마레스카 감독의 부임이 확정된 후, 과거 코치였던 그에게 가장 먼저 연락을 취한 선수 중 한 명이었다. 홀란은 에티하드 스타디움에서 보낸 놀라운 4년의 시간 덕분에 주장단에 속해 있다. 하지만 그 짧은 기간 동안 팀에서 무려 162골을 터뜨린 점 때문에, 그가 베르나르두 실바의 뒤를 이어 주장이 될 가능성은 낮아 보인다'고 했다.

5일 서울월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 맨시티의 경기. 맨시티 엔조 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.05/

실바가 레알 마드리드로 떠나면서 맨시티는 새 주장을 정해야 하는 상황. 실바를 제외한 기존 주장단이 남아있기 때문에 마레스카 감독은 선택의 고민에 빠져있다. 하지만 맨시티 차기 주장은 홀란은 아니다.

마레스카 감독은 "레스터 시티와 첼시에 있을 때 저에게는 규칙이 하나 있었다. 우리가 골을 넣었을 때, 주장은 세레머니를 하러 가는 게 아니라 지시 사항을 전달받기 위해 벤치로 와야 한다는 것이었다. 그런데 만약 홀란이 주장을 맡게 된다면, 우리는 문제에 봉착하게 된다. 무슨 상황인지 상상이 가는가"라고 언급했다.

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홀란은 지금까지 맨시티에서 거의 매 경기마다 공격 포인트를 기록 중이다. 마레스카 감독은 골을 넣은 후에 곧바로 상대 전략에 대응하기 위해서 주장을 불러 지시한다. 하지만 홀란은 골 세리머니를 해야 하기 때문에 벤치로 부를 수가 없다. 마레스카 감독의 주장 조건에 부합하지 않는 셈이다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 엔초 마레스카 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

이를 두고 더 선은 '대신 후벵 디아스가 주장 완장을 차게 될 것으로 보이며, 마레스카 감독의 이 시스템은 맨시티의 아시아 지역 3연전 투어 동안 이미 확인된 바 있다'고 했다. 마레스카 감독도 "지난 경기를 보셨다면, 우리가 첫 골을 넣었을 때 디아스가 벤치 쪽으로 다가오는 것을 보셨을 것이다. 단 2~3분에 불과할지라도, 언제나 전술적으로 수정하고 조정해야 할 부분이 존재하기 때문"이라고 했다. 과르디올라 감독처럼 전술적인 부분을 굉장히 강조하는 마레스카 감독이다.