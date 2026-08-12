의욕 미쳤다! 마침내 아틀레티코 훈련장 입성한 이강인, 예정보다 일찍 훈련 합류...西언론도 극찬 '1초도 허비하고 싶지 않아해'

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'아틀레티코맨'으로 변신한 '슛돌이' 이강인의 의욕이 남다른 듯 하다.

Advertisement

12일(한국시각) 스페인 '마르카'는 '아틀레티코 마드리드 선수들이 스페인 마하다온다 훈련장에서 훈련을 진행했다'고 했다. 이어 '가장 눈에 띈 선수는 몸 상태를 끌어올리는 데 단 1초도 허비하고 싶어 하지 않는 이강인의 합류였다'고 전했다.

이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨시티와의 친선경기를 통해 데뷔전을 치렀다. 이강인은 지난달 25일 4000만유로에 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 이적을 확정지었다. 등번호는 7번. 병역 특례 관련 행정 절차 문제로 출국이 지연돼 아틀레티코 선수단이 방한한 6일에서야 팀에 합류한 이강인은 빠르게 팀에 녹아들었다.

그는 7일 서울 시내의 한 고깃집에서 팀 전체 만찬을 주최했다. 선수와 코치진은 물론 스태프까지 서울에 머무는 구단 구성원 모두를 초청했다. 훈련장에서도 유창한 스페인어를 앞세워 선수들과 자연스럽게 어울렸다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기가 끝난 후 진행된 입단식에서 소감을 전하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

후반 18분 그라운드를 밟은 이강인은 섀도 스트라이커로 기용돼 좋은 모습을 보였다. 전임 7번이었던 앙투안 그리즈만이 뛰었던 바로 그 자리였다. 이강인은 아직 전술에 완벽히 녹아들지 않았음에도 특유의 테크닉과 창의성으로 차이를 만들어냈다. 데뷔골 기회도 있었다. 30분에는 왼쪽에서 올라온 컷백을 왼발 슈팅으로 마무리했지만 골대를 살짝 넘어갔다. 이강인은 동점골을 위해 사력을 다했지만, 종료 직전 라얀 아이트 누리의 쐐기골까지 터지며 결국 경기는 맨시티의 3대1 승리로 끝이 났다.

Advertisement

경기 후 이례적으로 한국 팬들을 위한 입단식까지 치른 이강인은 곧바로 스페인 마드리드로 출국했다. 이강인은 "많은 응원에 감사드리고 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 다짐했다. 마드리드에 입성한 이강인은 아틀레티코의 훈련장인 마하다온다를 방문해, 아틀레티코맨으로의 여정을 시작했다.

이강인은 새로운 동료들과 함께 발맞추기에 들어갔다. 2026년 북중미월드컵 참가로 뒤늦게 휴가에 나선 선수들도 함께 했다. 마르코스 요렌테, 알렉스 바에나, 훌리안 알바레스 등과 함께 약 1시간 동안 훈련을 진행했다. 이강인 역시 여독이 풀리지 않은만큼, 휴식을 취해도 됐지만 빠른 적응을 위해 훈련에 참가했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

Advertisement

마르카는 '한국에서 아틀레티코 선수단에 합류했던 이강인은 시간을 허비하고 싶어 하지 않는다. 이날은 세로 델 에스피노 훈련장 시설을 직접 둘러보면서 경험했다'며 '이강인은 다음날 시메오네 감독 지휘 아래 훈련할 예정이지만, 스페인에 더 일찍 오지 못해 놓쳤던 훈련 일정들을 조금이라도 만회하려는 모습이었다'고 했다.

Advertisement

이강인은 벌써부터 자신의 가치를 뽐내고 있다. 이적 한 달도 되지 않았지만 사실상 이적료를 모두 회수했다. 스페인 아스는 '아틀레티코가 서울에 가져온 이강인 7번 유니폼 1만장이 모두 팔렸다. 구단은 이강인의 유니폼이 지난 시즌 구단의 전설 앙투안 그리에즈만 판매량의 5배 정도를 예상하고 있다. 이강인이 마케팅적으로 얼마나 큰 파급력을 지녔는지를 짐작할 수 있다'고 놀랬다.

스페인 매체 '보스포풀리'는 '아틀레티코가 새로운 메인 스폰서십 계약을 마무리짓고 있다'고 전했다. 이 매체는 '하나는 한국 기업, 다른 하나는 유럽 기업과 체결될 예정'이라며 '이번 계약은 각각 2000만유로(약 320억원)의 수익을 안겨다줄 것'이라고 했다. 이어 '한국 국가대표 선수인 이강인의 합류는 전략적 시장인 한국에서 구단의 매력을 높이고 새로운 상업적 기회를 창출하는 데 도움이 됐다'고 했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

강한 의욕을 보이는 이강인이 기대만큼의 활약을 할 수 있을지. 문도 데포르티보는 이강인을 아틀레티코의 핵심 선수로 분류하면서 기대감을 나타내기도 했다. 아틀레티코는 15일 마르세유와 프리시즌 친선 경기를 치른 뒤 20일 오전 4시 에스타디오 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 치를 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com